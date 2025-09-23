Un concurso de pintura para elegir el cartel de la Cofradía de la Oración en el Huerto

La Cofradía de la Oración en el Huerto convoca el IX Certamen de Artes Plásticas Escultor e Imaginero Domingo Sánchez Mesa, que toma su nombre del autor de las imágenes del misterio de esta corporación del Lunes Santo. Podrán participar los alumnos matriculados en las facultades de Andalucía o en Escuelas de Arte, Academias o centros públicos y privados del sector artístico y creativo de la comunidad autónoma, lo que habrán de acreditar adhiriendo el documento pertinente a la obra de arte.

premio y jurado

El premio para el ganador será de 2.000 euros y, si se considera oportuno, se realizará una exposición con las obras que concurran. Los trabajos deberán presentarse antes del 16 de enero a las 13 h, en los servicios centrales de Caja Rural Granada, entidad patrocinadora del certamen, en horario de 8:00 a 15:00 h y de 17:00 a 20:00 h, de lunes a viernes. El jurado estará compuesto por un representante de la Familia Sánchez-Mesa, la Facultad de Bellas Artes, la Fundación Caja Rural Granada y un miembro de la cofradía.

Las bases, en las que se detalla el proceso del certamen se pueden consultar en la web de la cofradía: Bases del IX Certamen de Artes Plásticas Escultor e Imaginero Domingo Sánchez Mesa