Una lesión grave afecta al futuro del Granada CF

Jorge Molina no pudo completar el partido frente a la Ponferradina. Se retiró lesionado. El delantero se había ganado la titularidad después de su brillante actuación ante el Burgos. Finalmente, el club informa que sufre la rotura de ligamento cruzado anterior de la pierna izquierda. Ante este tipo de lesiones existen tratamientos que aconsejan la operación y otros no. Los pronósticos más optimistas señalan que tardará en recuperarse seis meses. La edad del futbolista, que ya supera los cuarenta años, no beneficia la cura de la dolencia. Esta temporada cumple su contrato. El Granada podría plantearse su renovación, teniendo en cuenta que la lesión se la ha producido defendiendo los intereses de la entidad.