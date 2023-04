Una excusa para la derrota del Granada CF en Santander

Los entrenadores no suelen echarse piedras sobre su propio tejado, pero también es verdad que a veces son tozudos. El Granada jugó con tres centrales en Santander y el partido acabó en derrota (1-0). Es cierto que en ocasiones este dibujo ha permitido algunos marcadores positivos, pero lo normal es que no funcione. Paco López tuvoun condicionante grave para este partido. Melendo, único futbolista en la plantilla con una capacidad creativa natural en el centro del campo, no podía actuar desde el principio, debido a sus problemas físicos. También es verdad que cuando actúa como titular no suele completar los partidos por la misma circunstancia. Ante este inconveniente la opción elegida no fue la oportuna, según se deduce del resultado.

En líneas generales el Granada jugó un mal encuentro. Apenas creó ocasiones de gol y en defensa tampoco anduvo fino. No debe de sorprendernos este nuevo fracaso del equipo rojiblanco como visitante, puesto que es lo habitual esta temporada. Esta última derrota tiene un sabor más amargo de lo habitual Primero porque estamos en la recta final de la competición y los errores se pagan muy raros y luego porque los resultados de la jornada eran propicios para que el conjunto de Paco López se situara como líder y al final lo que ha sucedido es que ha salido de la dos primera plazas que son las que dan opcion ascenso directo. No obstante, continúa dependiendo de él mismo para lograr subir de categoría, sin tener que recurrir a la fase de ascenso.

Colas en las taquillas

El próximo partido será ante el Eibar, que continúa como líder. Tiene solo dos puntos más que el Granada. El encuentro se disputará el domingo (18,30 h.) en el Nuevo Los Cármenes. La expectación es enorme. Desde primera horas de la mañana había colas en las taquillas. Mañana comienza la venta on line. El lleno está garantizado. Es baja segura Meseguer, debido a que cumple ciclo de tarjetas. Habrá que estar atentos a la evolucón de las dolencias de Víctor Díaz que se retiró con problemas físicos y a la evolución de los lesionados que tiene opción para recuperarse, es decir, Torrente, Ricard y Silva. Este último fue baja de última hora para el desplazamiento a Cantabria.

Cinco últimas jornadas

Faltan cinco partidos para que concluya la competición. Por fortuna tres son en casa y dos fuera. Como visitante el Granada estará en Mendizorroza, donde el Alavés lucha por lo mismo que el equipo rojiblanco, y Anduva, donde el Mirandés prácticamente no se juega nada. En casa, además del partido frente al Eibar, recibe al Lugo, ya descendido, y al Leganés. Una pregunta es si solo ganando los partidos de casa el equipo puede ascender de manera directa. No parece factible. La deducción es bien sencilla. O el Granada consigue mejorar su rendimiento fuera en los dos compromiso que le quedan fuera del Nuevo Los Cármenes o lo del ascenso directo se complica muchísimo. Y todo eso, dando por contado que como local mantenga su actual línea.