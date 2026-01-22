Otura aprueba un presupuesto récord de 8,5 millones de euros sin subir los impuestos

El Ayuntamiento de Otura ha aprobado un presupuesto récord de 8,5 millones de euros, lo que supone un incremento de casi 12 puntos sin necesidad de subir los impuestos a los vecinos. El alcalde, Nazario Montes, ha calificado las cuentas como “responsables, realistas, prudentes y viables”, destacando que cuentan con el informe favorable del Ministerio de Hacienda debido a la compleja situación financiera del consistorio.

Inversiones para la transformación de Otura

El presupuesto destina un 22,2 % a inversiones, con una partida de 1,9 millones de euros que, según Montes, consolidará la transformación de Otura “como uno de los municipios referentes del área metropolitana”. El proyecto más destacado es el inicio de la construcción de una piscina cubierta y un gimnasio municipal, una infraestructura “de primer nivel y muy demandada”.

Además de esta obra principal, el plan de inversiones incluye la finalización de la calle Calvario, la actuación en caminos vecinales, la remodelación de un parque en la urbanización Los Allijares y la mejora de las gradas del campo de fútbol municipal.

Podríamos haber construido cada año una piscina"

La clave: la gestión de la deuda

La capacidad de inversión se ha logrado gracias a una renegociación de la deuda heredada con el Gobierno de España. El consistorio optó por ampliar el plazo de amortización a 10 años, una medida que, a diferencia de la opción de 20 años, no requería un incremento del IBI. El alcalde ha explicado que esta decisión fue la “más sensata” para no aumentar la “presión fiscal a los ciudadanos”.

Esta maniobra ha supuesto un ahorro anual de 600.000 euros que se destinan directamente a inversiones. Montes ha querido ilustrar el impacto de la deuda histórica con un ejemplo claro: “Podríamos haber construido cada año una piscina”. Actualmente, la deuda municipal se sitúa en 14,7 millones de euros, una cifra notablemente inferior a los 23,7 millones con los que el actual equipo de gobierno encontró el ayuntamiento.

Simplemente cuenta la realidad del municipio"

Un panel informativo en el consistorio muestra esta evolución como un “ejercicio de transparencia” que, según el alcalde, “simplemente cuenta la realidad del municipio” y permite a los vecinos conocer la situación real de las arcas municipales.

Obras de futuro y apoyos al presupuesto

El presupuesto fue aprobado con el voto a favor de VOX, la abstención del Partido Popular y el voto en contra de Izquierda Unida. Montes ha lamentado esta última postura, afirmando no entenderla en un presupuesto “transformador”. “Creo que se puso por encima la cuestión política por encima del beneficio al ciudadano, y siempre debe primar el beneficio al ciudadano”, ha declarado.

Paralelamente, Otura está inmersa en dos obras “imprescindibles” para su futuro. Por un lado, las canalizaciones para traer el agua de Canales-Quéntar y garantizar el suministro y, por otro, la construcción de un nuevo sistema de saneamiento para eliminar los vertidos. El alcalde ha agradecido la “comprensión” de los vecinos ante las molestias.