previa sporting-huesca

Borja Jiménez no despeja las dudas en defensa para el domingo: "Mañana veremos si Curbelo y Pablo pueden entrar en la convocatoria"

El técnico del Sporting reconoce tener "ganas de revancha" contra el Huesca. Otero es baja segura por sanción y vuelve Nacho Martín tras cumplir ciclo de tarjetas

Borja Jimenez en sala de prensa
Deportes COPE Asturias

Rueda de prensa de Borja Jiménez previa vs. Huesca

Fernando Justo Gómez

Asturias - Publicado el

1 min lectura20:10 min escucha

