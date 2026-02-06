previa sporting-huesca
Borja Jiménez no despeja las dudas en defensa para el domingo: "Mañana veremos si Curbelo y Pablo pueden entrar en la convocatoria"
El técnico del Sporting reconoce tener "ganas de revancha" contra el Huesca. Otero es baja segura por sanción y vuelve Nacho Martín tras cumplir ciclo de tarjetas
Fernando Justo Gómez
Asturias - Publicado el
1 min lectura20:10 min escucha
"RESULTA REALMENTE DIFÍCIL EXPLICAR CÓMO ALGO APROBADO EN EUROPA NO LLEGA A QUIENES LO NECESITAN AQUÍ"
Pilar G. Muñiz
