Medalla de Andalucía del Deporte para el Granada

Foto: Granada CF – José Villoslada

El Granada ha sido distinguido con la Medalla del Deporte de Andalucía, que otorga la Junta. Coincide este reconocimiento con los 90 años de la historia del club. Fue el Ayuntamiento quien solicitó esta distinción. El acto tendrá lugar este próximo domingo 28 de febrero, Día de Andalucía, en el Teatro de la Maestranza de Sevilla.

Europa League

Mientras la plantilla prepara el partido de este jueves en Nápoles. No se ha divulgado ninguna novedad sobre el estado de los lesionados. Lo único que se deja ver en las fotos del entrenamiento, es que Quina entrena con aparente normalidad, trás abandonar el domingo el terreno de juego con una contractura, pero no está inscrito en la competición continental. Recordemos que está descartado Luis Suárez y que son duda Roberto Soldado, Milla y Yangel Herrera. Otro lesionado es Quini , pero no está inscrito en Europa League.