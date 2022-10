Karanka no descarta cambiar de esquema en Cartagena

La situación del Granada parece a veces “un parte de guerra”, ante las dudas en torno a la posibilidad de alienar a algunos jugadores y sobre todo las bajas. Pero no podemos olvidar que también es habitual que los rivales cuenten con este tipo de dificultades y eso le sucede al Cartagena que recibe este este domingo (18,30 h.) al equipo rojiblanco. En sentido estricto, ambos tienen el mismo numero de bajas, aunque en el caso del equipo de Karanka, hay también dos dudas y dos hombres que no podrían actuar todo el partido.

Bajas y dudas

Definitivamente Callejón, Víctor Diaz y Petrovic, que se ausentaron del entrenamiento a principios de la semana, podrán disputar el encuentro. Los tres apuntan a la titularidad. Quini y Ricard son duda debido al que choque tuvieron en el último partido. Silva y Sergio Ruiz están descartados, como los lesionados de larga duración, Torrente y André Ferreira. Podrían jugar algunos minutos, aunque no todo el partido, Perea y Carlos Neva. Ambos están salientes de lesión y se debe valorar hasta que punto conviene arriesgar.

Esta situación provoca que Karanka incluso se plantee un cambio de esquema, si finalmente no puden jugar los dos laterales titulares. El técnico ha negado que exista falta de tesión cuando el equipo actúa fuera de casa, escenario en el que no se están cosechando los resultados deseados y ha añadido que si así fuera, sería culpa suya por no conseguir transmitir lo necesario a sus futbolistas.

Alineación

Partiendo de esta situación, es muy difícil hacer una previsión en torno a una alineación en cuanto a la defensa. En el resto de las líneas pudieran estar bastante más definidos los titulares. Por tanto el posible once seria el siguiente: Raúl Fernández; Ricard, si finalmente pude jugar, Víctor Díaz, Miguiel Rubio, Quini, en el caso de estar disponible; Petrovic, Bodiger; Uzuni, Melendo, Puertas y Callejón. Las variantes en defensa podrían situar en un lateral a Pepe o a Victor Diaz, caso este último que llevaría a Ignasi Miquel a la titularidad, incluir una defensa con tres centrales o repartir minutos entre Carlos Neva y Ricard, entre otras opciones.

Cartagena

En el Cartagena, serán titulares dos ex del Granada, Aarón y Mikel Rico y también tiene opciones otro futbolista del equipo de Los Cármenes, Ortuño. Son baja por lesión Ferreiro, Kiko Olivas y Julián Delmás y por sanción Pablo Vázquez.