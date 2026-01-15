La Junta de Andalucía despliega una inversión récord en obra pública y choca con el Gobierno por la vivienda y la financiación

La Junta de Andalucía ha destacado su gestión en materia de vivienda frente a los bandazos del Gobierno central. La consejera de Fomento, Rocío Díaz, ha informado de que el bono alquiler joven ha recibido ya 9.295 solicitudes, un aluvión que demuestra la preocupación por el acceso a la vivienda. Díaz ha contrapuesto este trabajo con lo que considera promesas del Gobierno de Pedro Sánchez, al que acusa de trabajar de espaldas a las comunidades autónomas de forma unilateral.

Inversión récord en carreteras

En el ámbito de las infraestructuras, la consejería ha puesto en marcha un plan de asfalto con una inversión récord de 151 millones de euros para mejorar la seguridad vial en más de 1.000 kilómetros de carreteras en las ocho provincias. Nunca había ocurrido, ha señalado Díaz, destacando que solo en Granada se invertirán 44,4 millones de euros. Entre los proyectos, se incluyen 19 millones para los accesos a La Alpujarra y otros 19 millones para la mejora integral de la carretera de Sierra Nevada, con aparcamientos disuasorios y lanzaderas.

La ministra Montero va de fracaso en fracaso" Rocío Díaz Consejera de Fomento de la Junta de Andalucía

Además, se ha licitado un contrato inédito de 10 millones de euros para la valoración y seguridad de los puentes. En la provincia de Granada, se revisarán estructuras históricamente demandadas como el puente de Caniles, el de Pampaneira y el de Pórtugos, atendiendo a reclamaciones históricas de la zona.

Avances en el Metro de Granada

Sobre la ampliación sur del Metro de Granada, la consejera ha confirmado que las obras avanzan a buen ritmo, con un nivel medio de ejecución del 90% en la plataforma y el montaje de vía prácticamente concluido. A partir de primavera, los trabajos se centrarán en los sistemas e instalaciones, como la señalización ferroviaria, que ya está al 60%. Díaz ha destacado el carácter transformador de la infraestructura para la movilidad del área metropolitana y la economía local de municipios como Churriana y Las Gabias.

Andalucía sigue estando entre las 5 comunidades autónomas peor financiadas" Rocío Díaz Consejera de Fomento Junta de Andalucía

Críticas a la financiación y la candidatura de Granada

Rocío Díaz ha sido especialmente crítica con el modelo de financiación autonómica impulsado por el Gobierno central. Ha acusado a la ministra María Jesús Montero de ir de fracaso en fracaso y diseñar un sistema unilateral que solo beneficia a Cataluña. Según ha afirmado, "Andalucía sigue estando entre las 5 comunidades autónomas peor financiadas", por lo que "alzaremos la voz" para recibir un trato justo.

En este contexto, Díaz ha defendido la candidatura de Granada para ser sede de la Agencia Estatal de Salud Pública, calificándola de muy potente y sólida. La propuesta, respaldada por la Junta y la sociedad granadina, ofrece una respuesta inmediata con dos sedes, una temporal en la Escuela Andaluza de Salud Pública y una definitiva en el antiguo hospital Clínico San Cecilio.

Finalmente, la consejera ha asegurado que el Gobierno andaluz de Juanma Moreno seguirá trabajando alejado del ruido y de los trucos que pone en marcha el partido socialista. "Nuestra obligación", ha dicho, "es llegar a acuerdos para mejorar la vida de los andaluces", centrados en la gestión del día a día y apartando las polémicas para no desviarse de ese objetivo.