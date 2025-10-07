COPE
Podcasts
Granada - Sta. Fe
Granada - Sta. Fe

La IA llega a las finanzas: Descubre cómo con Renta 4 Banco Granada

El próximo 22 de octubre R4 celebrará una jornada para aplicar la Inteligencia Artificial 

RENTA 4 BANCO
00:00
Descargar

Fran Viñuela

Granada - Publicado el - Actualizado

1 min lectura

Descargar

Escucha en directo

En Directo COPE GRANADA

COPE GRANADA

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

04:00 H | 07 OCT 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking