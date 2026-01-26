HSN se alía con el Comité Olímpico Español para potenciar el deporte hasta Los Ángeles 2028

El Comité Olímpico Español (COE) y la empresa granadina HSN han anunciado un importante acuerdo de patrocinio. Esta alianza, que se extenderá durante todo el ciclo olímpico hasta Los Ángeles 2028, tiene como objetivo principal "poner la nutrición de calidad al servicio del rendimiento del deportista", según ha explicado José Miguel Olivencia, de HSN. Se trata de un acuerdo a largo plazo para impulsar la preparación y el bienestar de los atletas españoles.

Un acuerdo basado en valores

José Miguel Olivencia ha destacado que la decisión de asociarse con el COE se fundamenta en los valores compartidos entre ambas entidades. "El COE tiene unos valores deportivos de esfuerzo, constancia, excelencia y superación, y son los que nosotros siempre tenemos cuando hablamos de deporte", ha afirmado. Para la compañía, este acuerdo institucional refrenda un compromiso que va más allá de los productos.

La colaboración busca poner a disposición del COE toda la experiencia de HSN en nutrición deportiva, salud y bienestar. La empresa, que cuenta con fabricación propia desde 2008, ofrecerá su amplio catálogo para maximizar el rendimiento de los deportistas. "Es una manera inmejorable de arrancar 2026 para HSN", ha comentado Olivencia sobre la relevancia de la alianza.

Compromiso con el deporte

El compromiso de HSN con el deporte español no es nuevo. La marca ya patrocina a figuras de primer nivel como el medallista olímpico Saúl Craviotto y la campeona del mundo de taekwondo, Adriana Cerezo. Además, apoya a clubes como el Granada Club de Fútbol, el Fundación CB Granada y el Movistar Estudiantes, demostrando su intención de estar "siempre del lado del deportista", ya sea profesional o amateur.

Con un catálogo de más de 2.500 productos, HSN se ha convertido en un referente accesible para cualquier persona que busque cuidarse. Sus líneas no solo cubren la nutrición deportiva, sino también la salud y el bienestar general, algo que, según Olivencia, ha aumentado el conocimiento y la especialización del público en estas áreas gracias al asesoramiento que ofrecen.

Mirando al futuro

La empresa granadina también tiene grandes planes de expansión. José Miguel Olivencia ha confirmado que el proyecto de un nuevo gran centro logístico en Escúzar sigue adelante, con la previsión de "inaugurar a final de año". Este centro albergará en el futuro todas las instalaciones de HSN, consolidando el crecimiento de una compañía que, según sus palabras, espera cerrar 2026 con esta y otras buenas noticias.