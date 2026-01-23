Granada impulsa su turismo con nuevas conexiones aéreas y una potente agenda cultural

Granada ha experimentado una notable recuperación turística, con un aumento de visitantes del 1,6% y un incremento del 2% en las pernoctaciones respecto al año anterior. Según ha explicado la alcaldesa, Marifrán Carazo, la ciudad no solo atrae a más turistas, sino que estos realizan un gasto medio superior a la media andaluza, un dato que atribuye a la potente combinación de patrimonio y cultura.

Nuevas conexiones para crecer

Uno de los anuncios más relevantes es el establecimiento de un vuelo directo con Menorca, un paso clave en la estrategia para fortalecer la conectividad. Carazo ha asegurado que se está trabajando para mejorar la conexión con Madrid y añadir otras nacionales, como Galicia, y se ha mostrado optimista sobre el futuro. "Estoy convencida de que Granada recuperará las conexiones que ha tenido y va a mejorar también sus frecuencias nacionales e internacionales", ha afirmado.

Estoy convencida de que Granada recuperará las conexiones que ha tenido y va a mejorar también sus frecuencias nacionales e internacionales"

Este optimismo se fundamenta en proyectos estratégicos que aumentan el atractivo de la ciudad. La alcaldesa ha destacado la candidatura a Capital Europea de la Cultura en 2031, la posible sede de la Agencia Estatal de Salud Pública, el proyecto del acelerador de partículas y el crecimiento del sector tecnológico como elementos que impulsarán la llegada de nuevas aerolíneas.

La cultura y la tecnología como ejes

La unificación de la oferta cultural es otra de las grandes apuestas, con la creación de una agenda cultural única y digital. Esta plataforma integrará la programación de entidades públicas y privadas con el apoyo de inteligencia artificial para mejorar la gestión y planificación. Para la alcaldesa, este es un avance fundamental en el camino hacia la capitalidad cultural: "El contar con una agenda única en nuestra ciudad ya es un éxito".

El contar con una agenda única en nuestra ciudad ya es un éxito"

La ciudad continúa posicionándose como escenario de grandes eventos. Tras el éxito de los Goya, Granada acogerá los Premios Carmen del cine andaluz, consolidando su marca como ciudad de cine. A ello se suman citas tan importantes como el 75 aniversario del Festival Internacional de Música y Danza y la Bienal de Flamenco, que refuerzan su posicionamiento como capital musical y de festivales.

Hacia un turismo inteligente

La digitalización será clave en la gestión turística del futuro. Carazo ha anunciado la puesta en marcha de un centro demostrador de inteligencia artificial urbano y un proyecto piloto en los barrios del Albaicín y el Realejo. El objetivo es utilizar la inteligencia artificial en la gestión del turismo para el control de aforos y la optimización de la experiencia del visitante a través del análisis de datos.

Estas novedades se han enmarcado en la Feria Internacional de Turismo (FITUR), donde, a pesar de la suspensión de la agenda institucional en señal de luto por un trágico accidente ferroviario, la actividad profesional no se ha detenido. Según ha aclarado la alcaldesa, se han mantenido los encuentros profesionales y empresariales para seguir impulsando el sector turístico de Granada.