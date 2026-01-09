Fundación Caja Rural Granada lanza nuevas actividades de su programa Ecodías para conectar con la naturaleza

Fundación Caja Rural Granada ha presentado las nuevas actividades de su programa de voluntariado ambiental Ecodías. La responsable de la fundación, Poli Servián, ha explicado que el ciclo, que comenzó a finales de 2023, busca sensibilizar a la ciudadanía sobre la riqueza del patrimonio natural. Según Servián, el objetivo es darlo a conocer porque "lo que no se conoce, pues la verdad es que no se respeta y no se protege".

Una agenda completa hasta primavera

El programa, que ya ha realizado más de 40 actividades, está siendo un éxito de participación, según ha explicado Servián. La próxima cita será el 25 de enero con un voluntariado en el Bosque Pueblo de Excúzar, cuyas plazas se han abierto hoy. A esta le seguirá, el 31 de enero, una visita urbana para conocer los usos del agua del Albaicín y el 4 de febrero una jornada sobre aves urbanas que incluye un taller de construcción de cajas nido.

Las actividades están pensadas para todos los públicos. Servián ha destacado que las propuestas más participativas son "muy familiares", mientras que las visitas a entornos urbanos y naturales atraen a un público más adulto. Es habitual ver a "familias completas, niños, padres, plantando árboles", ha comentado la responsable de la fundación.

Cultura y compromiso social

En el ámbito cultural, la fundación ha programado un concierto gratuito del guitarrista Juanjo Muñoz Cañivano para inaugurar el año. El recital, que ya ha completado su aforo, incluirá en su segunda parte los cuadros de una exposición de Mussorgsky.

Además, el auditorio acoge el exitoso ciclo Acústicos Solidarios, que combina actuaciones de grandes artistas con un fin benéfico. "Tiene también el fin solidario, que, bueno, la recaudación de de estos conciertos va destinada a una ONG o alguna asociación solidaria y también, pues, le damos visibilidad a la labor que que realizan", ha señalado Servián.

Por su escenario han pasado artistas como Sole Giménez, Mikel Erentxun, Tomatito o Rafa Sánchez, colaborando con entidades como Banco de Alimentos o Granada Down. Desde la fundación confirman que ya hay nombres cerrados para las próximas citas, que se anunciarán próximamente.