Esta noche el Granada CF puede certificar su paso a dieciseisavos de final de Europa League

Foto: Granada CF – José Villoslada

Esta noche el Granada puede ser equipo de dieciseisavos de final de Europa League. Para ello debe, como mínimo, empartar en el Nuevo Estadio de los Cármenes (21 h.) ante el PSV, en partido de la quinta jornada de la competición continental. Incluso de no hacerlo se podría alcanzar la meta, pero en este caso el Omonia habría de vencer al PAOK, en partido que se diputa a la misma hora en Chipre, lo que parece poco probable.

Diego Martínez, según ha manifestado antes del encuentro, no podrá recuperar a ningún jugador lesionado para esta noche. A partir de este dato, es posible especular con una alineación de gala compuesta por Rui Silva; Foulquier, Domingos Duarte, Germán, Carlos Neva; Gonalons, Yangel Herrera, Milla; Puertas, Machís y Roberto Soldado. No se descarta volver a disponer una defensa de tres centrales, pero no parece lo más probable. Existen alternativas para dar descanso a jugadores que pudieran precisarlo y en la recámara aparecen futbolistas tan destacados como Soro.

En el PSV destaca el centrocampista alemán Mario Gotze. El rival también se juega mucho de cara a su futuro en Europa League. Sobre el papel es superior al Granada, pero no conviene subestimar la trayectoria del conjunto local en esta competición. Muchos de sus jugadores tuvieron la oportunidad de descansar durante la pasada jornada disputada en su liga nacional. Para el capítulo de las anécdotas, el dato según el cual el conjunto de la Países Bajos ya jugó en el Nuevo Los Cármenes. Fue en 1996 y se enfrentó en un torneo amistoso al Real Madrid (2-2). Ronaldo jugaba entonces en el PSV.

El árbitro de encuentro será el israelí Roi Reinshreiber.

.