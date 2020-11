Espectacular incremento del límite salarial del Granada

Foto: Granada CF – José Villoslada

El Granada ha dejado de ser un equipo pobre de Primera División. Se ha convertido en un club de clase media. Su límite salarial, hecho hoy público por la Liga, lo sitúa en undécima posición. Bien es verdad que las diferencias en la categoría son enormes. El Granada sitúa su límite 56 millones, frente a los 486 del Real Madrid. Y eso que el equipo blanco ha visto esta reducido esta temporada este capítulo, como también le ha sucedido al Barcelona que tiene fijado este concepto en 387. La cenicienta de la categoría es el Levante con 34.

En total el Granada ha pasado de un límite salarial 37 a 56 millones, lo que supone 18 más con respecto a al anterior campaña. Además, el club no ha agotado este límite salarial.

El Granada volvía ayer a los entrenamientos. Finalmente, como ya hemos informado, ha recuperado al técnico Diego Martínez, a sus colaboradores José Alfonso Morcillo y Raul Espínola, preparador físico y segundo entrenador, respectivamente, y a los jugadores Antonio Puertas y Jesús Vallejo. Ayer hubo sesión vespertina y hoy matutina.

El próximo rival del Granada, el Real Valladolid, está muy preocupado,pues considera que no ocupa el lugar que me merece la tabla. Como suele suceder en estos casos, las miradas se dirigen a su entrenador, Sergio González. Atención a la maldición de los ex porque porque en el Real Valladolid tres exjugadores del Granada: Fede San Emeterio, Orellana y Sergi Guardiola. Este último estuvo en el filial.