El Arenas de Armilla asciende a Tercera División

El Arenas de Armilla se convierte en el cuarto equipo la próxima temporada representará a la provincia de Granada en Tercera División. Además, militarán en esta categoría Huétor Tájar, Huétor Vega y Motril. El equipo metropolitano celebra este año su 90 Aniversario y esta temporada han formado en sus filas jugadores como Dani Benítez, ex del Granada, Ezequiel, ex del Betis y Fran Machado ex del Elche.

El club armillero ha estado dirigido desde el banquillo por Julio Catalá y su actual presidente es Fermín Criado, con el que hemos mantenido la entrevista que acompaña esta información. Hacia 9 temporadas que no militaba en esta categoría. El Arenas de Armilla llegó a jugar en Segunda Divisón B y entre sus entradores estuvo Diego Martínez, quien ha felicitado al club granadino por su ascenso.