Todo esto ha tenido que suceder para que Paco López se convierta en entrenador del Granada

Paco López no era la primera poción del Granada para sustituir a Karanka que fue cesado tras una llamada telefónica en la tarde de este martes. El club deseaba que se sentara en el banquillo Mauricio Pellegrino, pero no se llegó a un acuerdo. La dificultad estaba en el deseo del argentino de firmar dos años y el ofrecimiento de uno, ampliable a otro si se conseguía el ascenso de categoría. La siguiente opción era Paco López, pero el que fuera entrenador del Levante estaba la espera de una oferta del Elche, que pudiera haber tenido preferencia al tratarse de un conjunto de superior categoría. Sin embargo, la propuesta ilicitana no se concretó y su destino final ha sido Granada.

El entrenamiento de este martes será por la tarde y será dirigido por técnicos del club. Paco López realizará el miércoles su primera sesión y tendrá carácter matinal. Después será su presentación. El debut de López tendrá lugar el próximo domingo 13 de noviembre (17 h.) ante el Yeclano en el Estadio de la Constitución, donde el Granada disputa partido de Copa del Rey. En liga su primer compromiso esta fijado el viernes 18 de noviembre (21 h.) en Albacete.

Exigencias

Las exigencias para Paco López deben de ser las mismas que para Karanka, es decir, el ascenso directo. La tarea no será sencilla. El nuevo técnico no dispone en su curriculum de ningún ascenso a Primera y esta debe de ser la primera vez que lo consiga.