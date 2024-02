Solo dos aciertos indudables en las últimas once decisiones deportivas adoptadas por el Granada CF

Se ha confirmado que la mayoría de los movimientos que ha intentado este Granada para enderezar su rumbo en Primera División, han sido erróneos, al menos, hasta el momento.

Analicemos los diez fichajes del mercado invernal:

Bruno Méndez y Batalla son dos aciertos. Han contribuido a aminorar el caos en defensa y en la portería.

Piatkowsky no ha mejorado a los centrales que ya tenía el club.

Maouassa tampoco ha superado lo existente.

Hongla cometió una acción antideportiva el día de su debut y en el partido frente al Almería tuvo un error mayúsculo que pudo ser determinante para que el Granada no le ganara al colista.

Jozwiak no ha demostrado nada en los minutos que ha tenido.

Corbeanu está prácticamete inédito y por algo será.

Pellistri ha tenido detalles, pero no es el perfil de jugador que necesita el equipo, dado que no es un goleador.

Arezo ha puesto de manifiesto que una cosa es hacer goles en Uruguay y otra en la liga española. Era algo que se presumía.

Marc Martínez, portero suplente, que sobre todo parece un buen fichaje para el año próximo, en caso de descenso, o alguna urgencia.

Tampoco parece haber sido de utilidad cambiar de entrenador. Los número de “Cacique” Medina no han mejorado los de Paco López. La sensación es que gran parte del gasto que han supuesto estas rectificaciones, puede resultar baldío.

Los autores del diseño desean continuar

En suma, de once decisiones adoptadas por la actual dirección deportiva, de la que es responsable Mateo Toggnozzi, hasta el momento solo dos parecen acertadas para esta temporada. El porcentaje de error es, hasta la fecha, mayúsculo, aunque el italiano no quiere abandonar el club, incluso ante un posible descenso. No podemos olvidar que por encima de él hay un director general, Alfredo García, que también desea seguir en el cargo, independientemente de que se consigan los objetivos, y que es a su vez corresponsable de este fracaso de temporada. El crédito que pueden tener de cara al futuro es relativo.

Propiedad inamovible

A la propiedad se la podrá criticar, pero parecen inamovible, máxime cuando va a ser muy difícil encontrar compradores para el club debido a la Operación Líbero, que puede tardar en resolverse un par de años. Guste más o guste menos, hay que acostumbrarse a que seguirán aquí. De esta manera, el Granada sigue a la deriva deportiva, aunque el dato positivo puede ser que económicamente, da la sensación de ser una entidad saneada, al margen de lo que pueda suponer la situación judicial. Ahora, solo sería necesario que los que trabajan en esta sociedad, que parece estar con buena salud económica, sean personas que tengan aciertos deportivos.

