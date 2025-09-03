Sergio Ruiz ha hablado sobre la situación del Granada CF tras la Ofrenda a la Virgen de las Angustias

El Granada CF ha acudido hoy a los cultos anuales en honor a la Virgen de las Angustias. A la cita han asistido jugadores y cuerpo técnico del primer equipo, del Recreativo Granada y del equipo femenino. La delegación ha estado liderada por el director general del club, Alfredo García, acompañado por varios dirigentes, entre ellos Lucas Alcaraz, director de la Ciudad Deportiva. Durante el acto se ha desplegado un dispositivo policial poco habitual en este tipo de eventos, a cargo de una Unidad de Intervención de la Policía Nacional . Esta medida podría estar relacionada con la presencia de encapuchados el pasado fin de semana en los alrededores de la presidenta, Sofía Yang, y su asesor, Javier Aranguren, quienes no han participado en los cultos.

Los jugadores del Granada han realizado una ofrenda de flores ante el altar de la Patrona, antes de la celebración de la Santa Misa, oficiada por D. David Salcedo. Al término del acto, se han situado junto a los dirigentes, capitanes y entrenadores en el altar mayor. Varios niños con bufandas del equipo los han acompañado mientras se entonaba el himno de la Virgen de las Angustias, en un momento especialmente emotivo.

sergio ruiz

Antes de retirarse, uno de los capitanes del equipo, Sergio Ruiz, ha atendido a los medios de comunicación, expresando su confianza en una pronta mejora del rendimiento del equipo durante la competición. Estas declaraciones pueden escucharse en el programa Deportes en COPE Granada, cuyo audio acompaña esta noticia.

MÁLAGA - GRANADA

El equipo dirigido por Pacheta jugará el sábado (21:00 h) en La Rosaleda. El Málaga, rival de esta jornada, aún no ha perdido ningún partido en lo que va de temporada: suma un empate y dos victorias, lo que le permite ocupar la séptima posición en la tabla. Por su parte, el Granada aún no ha conseguido puntuar, al igual que la Cultural Leonesa y el Ceuta. Para el encuentro de este fin de semana, el equipo rojiblanco contará con las bajas seguras de Diallo, que continúa recuperándose de su lesión, y de Pere Haro, quien cumplirá sanción tras ser expulsado frente al Mirandés. Ambos son laterales izquierdos, por lo que Hormigo, uno de los fichajes de esta temporada, se perfila como la única opción natural para ocupar esa demarcación. Será alta, con respecto al último compromiso Williams, una vez cumplido su partido de sanción.

Entre las principales incógnitas del once inicial está conocer si los últimos refuerzos, Álex Sola y Luka Gagnidze, serán titulares. La situación del equipo hace pensar que ambos podrían arrancar desde el inicio, ya que pueden aportar una mejora al juego colectivo. No obstante, el Granada no parte como favorito en este duelo de rivalidad regional, que en los últimos años se ha caracterizado por un ambiente de convivencia, dada la buena relación entre las aficiones de Granada y Málaga.

elclub valorará el mercado de fichajes

El club ha anunciado que el próximo miércoles 10 de septiembre hará una valoración oficial del mercado de fichajes. Son muchas las incógnitas por resolver, especialmente porque al finalizar la pasada temporada se insinuó que no habría problemas con el límite salarial. Sin embargo, esta limitación ha condicionado significativamente la capacidad de maniobra del club durante el periodo de incorporaciones.