El partido de las ausencias se juega esta noche en Los Cármenes: Granada CF – Villarreal

El Granada cierra la jornada de Primera División esta noche (21h .) ante el Villarreal en el Nuevo Los Cármenes. Los dos equipos tiene una situación similar, aunque con matices. Ambos llegan en un momento deportivo preocupante. El de Paco López con problemas aparentemente endémicos en defensa, lucha por la permanencia, pero solo ha sumado una victoria hasta la fecha y el de Pacheta, construido con la intención de clasificarse para la competición europea, está por el momento lejos de la zona continental. Los dos tienen bajas numerosas y significativas. En el conjunto local no podrán actuar por sanción Gumbauy Lucas Boyé por sanción. Además, MiguelRubio, Vallejo y Raúl Fernández estarán ausentes por lesión. En el visitante están lesionados Pedraza, Jéremy Pino, Juan Foix y Suárez, ha entrado en convocatoria Coquelín, pero no parece que no tendrá minutos al estar saliente de lesión. El equipo de Castellón recupera a Baena.

En el palco estará Matteto Tognozi, el nuevo director deportivo del club. Una derrota colocaría en una situación muy complicada a Paco López, cuyo futuro ahora depende en gran medida de las decisiones del nuevo mandatario italiano.

Convocatoria y alineación del Granada

Esta es la lista de los 21 jugadores convocados por Paco López, en la que aparecen todos los disponibles y algunos jugadores del filial:

Porteros: Adré Ferreira, y Adri López.

Defensas: Manafá, Ricard, Ignasi Miquel, Carlos Neva, Víctor Díaz, Torrente y Miki Bosh.

Centrocampistas: Petrovic, Sergio Ruiz, Melendo, Perea, Gonzalo Villar y Álvaro.

Delanteros: Callejón, Puertas, Uzuni, Weissman y Famara.

El probable once del Granada estaría compues por Ferreira; Ricard, Torrente, Ignasi Miquel, Carlos Neva; Sergi Ruiz, Gonzalo Villar, Álvaro; Puertas, Brayn Zaragoza y Uzuni.

Once del Villarreal

La alineación titular del Villarreal podría estar compuesta por: Jörgersen; Moreno, Mandi, Albiol, Kiko; Parejo,Comesaña, Terrats; Baena, Gerad Moreno y Soloth.