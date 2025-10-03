Pacheta parece estar muy enfadado por la situación que va a sufrir el Granada CF

El problema que se le plantea al Granada es gravísimo. Durante la próxima ventana internacional no podrá contar con ninguno de sus dos porteros. Astrálaga se marcha con la sub-21 y Luca Zidane con Argelia. La solución puede ser recurrir al guardameta ucraniano del Recreativo, Bohand, que tiene veintiún años. Además, también han sido convocados Hongla con Camerún y Rodelas con la sub-21. Por tanto, todos estos jugadores no podrán actuar en el partido que hay previsto el viernes 10 de octubre ante Las Palmas.

el granada puede repetir once

La reacción de Pacheta ha sido la siguiente: ha indicado que hablará de esta situación después del encuentro que disputa este sábado (21 h.) ante la Real Sociedad B. Para este partido no tiene ninguna baja y ha adelantado que, salvo algún matiz, repetirá el mismo once que venció en Huesca, el primer partido que ha ganado esta temporada. Por tanto, esta es la alineación más probable: sería la integrada por: Luca Zidane; Casadesús, Óscar, Manu Lama, Diallo; Sergio Ruiz, Rubén Alcaraz, Alemañ; Fayé, Jorge Pascual y Álex Sola. Existe una posible variante. Se trata de que, en lugar de Jorge Pascual, actúe Bouldini.

un rival complejo

En la Real Sociedad B están pendientes de los jugadores que pueden ser convocados por el primer equipo para determinar la convocatoria. Los vascos ocupan zona de descenso en la clasificación y solo han sumado una victoria desde que comenzó la liga. No obstante, al tratarse de un equipo filial su actuación está marcada por la irregularidad y pueden plantearle un partido muy complicado al Granada, puesto que dispone de jugadores de calidad, aunque caracterizados también por su juventud.