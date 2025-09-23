Pacheta expresa con sinceridad su relación emocional con el Granada CF

La plantilla del Granada no descansará esta semana. Tras el encuentro del lunes frente al Burgos, donde obtuvo un empate a un gol, después de adelantarse en el marcador, el próximo domingo visita El Alcoraz. El Huesca ha perdido esta temporada a su máximo goleador, Soko, que actualmente forma parte de la plantilla del Almería, al que llegó libre. En el último partido salió goleado del campo del Deportivo, donde perdió por cuatro goles a cero y se está dudando de su capacidad defensiva. Ha sido su segunda derrota. La primera fue ante el Ceuta.

cambios en defensa

El equipo de Pacheta parece haber encontrado un nuevo rumbo con el cambio de su dibujo, al renunciar a la defensa con tres centrales. Lo que parece evidente es que la capacidad goleadora del equipo no es la idónea, pero da la sensación de que en defensa se ha producido una notable mejoría. Para el partido del próximo fin de semana existe la duda en torno a la evolución de Bouldini. Sergio Ruiz, que no pudo participar en el último partido, no debe de tener problemas para estar de nuevo a disposición del entrenador, puesto que lo que lo apartó del equipo fue un problema gastrointestinal del que pudiera recuperarse antes del domingo.

compromiso moral de pacheta

Además, Pacheta ha hablado de una especial relación con Granada, indicando que "es un sitio en el que me tratan de maravilla, desde el club hasta la afición, mis jugadores, la gente que trabaja en el club. Estoy encantado, no puedo pedir más y no estamos ganando. Entonces, esto me duele, me mata, y estoy empezando un compromiso moral que va más allá del propio contrato."