Solo un jugador es duda para el partido que el Granada CF disputará el sábado en Málaga

Fran Escribá solo tiene a una posible baja para el partido que este sábado (18,30 h.) disputa en La Rosaleda. Se trata de Carlos Neva, El futbolista sufrió molestias físicas que aconsejaron su cambio al descanso del encuentro. No obstante, todavía no hay datos oficiales sobre su estado físico y podría recuperarse a lo largo de la semana. Aunque pudiera darse el caso de que no pudiera actuar, el lateral izquierdo del Granada se encuentra bien cubierto por Brau, que fue el encargado de sustituir al gaditano y que exhibió un buen estado de forma, a pesar de que hasta hace poco estuvo lesionado.

luca zidane

Esta martes no han entrenado con normalidad Lucas Boyé y Stoichkov, pero todo hace indicar que estas ausencias son más debida al deseo de preservarlos de cualquier contratiempo, teniendo en cuenta su estado físico, que de un asunto de alguna gravedad. La principal novedad ha sido que Luca Zidane ha vuelto a entrenar con sus compañeros, pero no parece que esto sea motivo para desbancar a Mariño de la meta rojiblanca.

la afición del granada en la rosaleda

Los que no van a fallar, una vez más, son los aficionados del Granada. Han agotado todas las entrada que ha enviado el Málaga. El club ha subvencionado el viaje de los abonados que han adquirido estas localidades. Además, habrá muchos seguidores rojiblancos que compren su localidades por otro medios. Es cierto que es una jornada especialmente significativa en Granada, festividad del Día de la Cruz, pero también que al ser sábado, posibilitará un desplazamiento masivo de seguidores rojiblancos, que disfrutarán de unos momentos de convivencia con la afición malagueña, con la que se encuentran oficialmente hermanos.

el generador de los cármenes al virgen de las nieves

El Granada ha cedido temporalmente su equipo generador de energía del Nuevo Estadio de Los Cármenes al Hospital Virgen de las Nieves. Operarios del club procedieron a su traslado al centro hospitalario, después del apagón electrico que se ha producido en la península ibérica. El mecanismo todavía permanece en este hospital, ante la posibilidad de que surja algún tipo de nueva dificultad relacionada con el suceso. Con esta operación se ha reforzado la capacidad autónoma de producción de energía de la instalación sanitaria.