El Granada CF puede presentar una novedad importante en su partido frente al Girona

(Foto: Europa Press)

Esta tarde vuelve el Granada a los entrenamientos, después de un fin de semana donde no ha faltado un sobresalto al conocerse la noticia de que Bryan Zaragoza se encontraba en Marrakech en el momento de producirse el terremoto de Marruecos. Afortunadamente no sufrió ningún daño. El delantero estaba celebrando su cumpleaños. Esta tarde se espera que se incorpore con normalidad al trabajo del equipo. Quienes no podrán hacerlo todavía son los internacionales Weissman, Uzuni y Álvaro Fernández.

Evolución de los lesionados

El próximo lunes el conjunto dirigido por Paco López volverá a la competición frente al Girona, club revelación de la competición, que suma tres victorias y un empate. En cuanto a la posibilidad de recuperar a jugadores lesionados, Gonzalo Villar manifestó a COPE que espera encontrarse en forma para este encuentro. No hay datos en torno a Miguel Rubio. Si finalmente estuviera ausente, el sustituto podría ser Víctor Díaz, que ya ha jugado en esta demarcación. Es posible que pueda entrar por primera vez en convocatoria Torrente, pero aunque debido a la situación de la zona defensiva, parece precipitada su reaparición. Jesús Vallejo es el que aparentemente evoluciona con más lentitud, pero no está descartado para este partido, con la salverdad de que su presencia como titular ofrece las mismas dudas que las del canterano.

Posible novedad en el once

Una de las novedades que puede presentar el equipo de Paco López es la titularidad de Wilson Manafá. El portugués llegó después de haber pasado por un proceso complicado tras una lesión y su estado de forma física no era el idóneo. Parece haber transcurrido el tiempo suficiente como para que esta dificultad esté superada. El Granada ha alineado en el lateral derecho a varios jugadores. Esta alternancia puede señalar una duda en torno al futbolista que ocupe esta demarcación y, por tanto, abre la posibilidad de que el futbolista procedente del Oporto debute en partido oficial con el equipo rojiblanco. Las referencias en torno a su juego son bastante positivas.