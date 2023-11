El Granada CF pierde una de sus pocas virtudes y termina empatando

Entre las virtudes que ha exhiido el Granada en los primeros partidos de liga ha destacado su capacidad goleadora. Ahora lleva varios encuentros que la ha perdido, coincidiendo con una mejora en su capacidad defensiva. Aunar ataque y defensa es una asignatura que todavía no aprueba el equipo de Paco López. Fruto de ello ha sido el empate (1-1) ante el Getafe en el Nuevo Los Cármenes, resultado que estuvo condicionado por un error de Manafá (m. 1) que supo aprovechar Borja Mayoral para marcar el primer gol del partido. Aunque después el defensa portugués realizó un partido aseado en su debut como titular, esa acción penalizó mucho a su equipo. La presencial del ex jugador del Oporto fue la única novedad del once inicial y no tuvo un comienzo afortunado.

El Granada está acostumbrado a enfrentarse a estas adversidades. Es la tónica habitual de esta temporada y pone todo el empeño para solucionar las dificultades que surgen en su retaguardia, aunque pocas veces lo consigue. Esta vez, al menos se ha sumado un punto.

Gol de Gonzalo Villar

Nada más encajar el tanto, el Granada creó peligro con Bryan Zaragoza que ha entrada en una dinámica muy alejada del extraordinario jugador que comenzó la liga. Se pidió un penalti sobre Melendo y el juego se volvía con tintes duros. El equipo madrileño estuvo a punto de conseguir su segundo gol, en otros de los habituales desajustes de la defensa rojiblanca. Carlos Neva estuvo hábil y lo evitó. Las ocasiones se iban sucediendo, pero nadie acertaba a marca un tanto hasta que llegó Gonzalo Villar (m. 45+3) con asistencia de Carlos Neva. El centrocampista fue, al margen de la autoría del gol, el mejor jugador del equipo de Paco López.

Milla fue pitado

En el segundo período el dominio resultó alterno. La mayoría de ocasiones fueron para el Granada, pero ni Uzuni y tampoco Puertas estuvieron acertados. Terminó el partido con un reparto puntos en un duelo en el que la afición abroncó a Milla cada vez que tocaba el balón, mostrando así su desacuerdo con sus últimos tiempos en el club y con una atención especial durante todo el partido a las decisiones arbitrales, tras la polémica de las últimas actuaciones de los colegiados que han juzgado a los rojiblancos. Incluso, al comenzar el encuentro, la mayoría de los asistentes mostraron una cartulina roja en señal de protesta por las actuaciones de los colegiados en los partidos del Granada.

Próximo partido

Se abre ahora una ventana de selecciones y el Granada no volverá a competir hasta el viernes 24 de noviembre. Ese día jugará en el campo del Alavés y Bryan Zaragoza será baja al cumplir ciclo después de la tarjeta que recibió en este partido ante el Getafe.

Ficha técnica

Granada: André Ferreira; Manafá, Torrente, Ignasi Miquel, Carlos Neva; Melendo (Puertas, m. 64), Gonzalo Villar (Álvaro Carreras, m. 84), Gumbau, Bryan Zaragoza (Sergio Ruiz, m. 74); Uzuni (Famara Diédhiou, m. 84) y Lucas Boyé (Callejón, m. 74).

Getafe: David Soria; Damián Suárez, Gastón Álvarez, Omar Alderete, Diego Rico; Carmona (Juan Iglesias, m. 46), Luis Milla (Domingos Duarte, m. 87), Maksimovi?, Greenwood (Latasa, m. 87); Aleñá (Óscar Rodríguez, m. 57) y Borja Mayoral (Jaime Mata, m. 87).

Goles: 0-1: Borja Mayoral, m. 2; 1-1: Gonzalo Villar, m. 45+3.

Árbitro: Alejandro Muñiz Ruiz (Comité de Galicia). Mostró tarjeta amarilla a Lucas Boyé, Carlos Neva, Bryan Zaragoza y Manafá del Granada y a los visitantes Aleñá y Óscar Rodríguez del Getafe.

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 13 de Primera División, disputado en el estadio Nuevo Los Cármenes, ante 18.103 espectadores. Antes de que comenzara el encuentro se guardó un minuto de silencio en memoria de Manuel Barroso Carreras, socio número seis y con sesenta y un años de antigüedad como abonado.