El Granada CF se enfrenta el lunes a un rival que cuenta con el apoyo del City y el Barcelona

El partido que disputa este lunes el Granada este lunes (21h.) frente al Girona es muy distinto de lo que se puede imaginar a primer vista. El conjunto catalán dispone de un límite salarial es de solo cuatro millones mayor que el del equipo rojiblanco. Sin embargo, hay dos factores que desequilibran la medida del potencial de ambas plantillas, a favor del equipo que entrena Michel. De un parte está el hecho de las ayudas que recibe de sus accionistas a través del Machester City y de otra su cercanía con el poderoso Barcelona que facilita el préstamos de jugadores. Parece cierto que no va a poder mantener por mucho tiempo la segunda plaza de la tabla, pero, por lo pronto, ya ha podido conseguir una cuarta parte de los puntos necesarios para la salvación, cuando solo se han disputado cuatro partidos de la competición. Si a ello le sumamos que el conjunto de Paco López sufre una sangría defensiva grave, el panorama es el de un partido complicado para los intereses rojiblancos.

Alineación

Salvo sorpresa de última hora, el Granada tendrá las bajas de Vallejo y Miguel Rubio. A la hora de confeccionar el once, el técnico rojiblanco tiene múltiples variantes, pero la que se puede aventurar como mas probable sería la integrada por Raúl Fernández; Ricard, Ignasi Miquel, Víctor Díaz, Carlos Neva; Gumbau, Sergio Ruiz, Melendo; Callejón, Bryan y Lucas Boyé. Dado que durante el partido los cambios juegan un papel decisivo, también cabe esperar el concurso durante el encuentro de Antonio Puertas, Uzuni y Gonzalo Villar. Variantes sobre lo expuesto hay varias, pero afectan fundamentalmente a la defensa y se refieren a los laterales. Manafá y Álvaro Fernández, el primero por la derecha y el otro por la izquierda, están a la espera de ir disponiendo de minutos, pero introducirlos en el once, sería realizar demasiadas variaciones en un linea tan sensible. Y en cuanto a Torrente, saliente de lesión, su incorporción debe ser progresiva.