El Granada CF ya dispone de dos posibles sustitutos de Paco López

Paco López cuenta oficialmente con la confianza del club para continuar como entrenador de Granada, pese a los malos resultados que está cosechando desde que el equipo llegó a Primera División. Sin embargo, esto tiene un valor muy relativo en el mundo de fútbol, donde incluso una ratificación en el cargo suele preceder a la destitución. El futuro de los entrenadores está muy ligado a los resultados y los del técnico valenciano están siendo esta temporada bastante deficientes. Parece evidente no se le puede considerar responsable de esta situación. Una planificación en verano muy complicada por cuestiones que probablmente poco han tenido que ver con lo deportivo, ha dejado a la plantilla con una defensa que no parece la apropiada para la categoría. Este parece ser el factor más determinante para comprender la actual situación. Hasta la fecha el único señalado de forma evidente ha sido el arquitecto del equipo, Nico Rodríguez, que ha dejado de ser director deportivo, aunque las especiales circunstancias las que tuvo que desarrollar su labor durante el mencionado verano no fueron las más adecuas.

Mercado nacional

La dramática situación por la que atraviesa el equipo hacen que comiencen a llegar ofrecimientos de todo tipo y que deberá ponderar en primer lugar la nueva dirección deportiva encabezada por Matteo Tognozzi. Aunque el dirigente pueda tener alguna preferencia por entrenadores procedentes de su Italia natal, parece que puede ser una vía interesante explorar la posibilidad observar el mercado nacional. Lo cierto es que ya aparecen los primeros ofrecimientos ante un eventual cese de Paco López.

Dos alternativas

Hay dos nombres que se han situado sobre la mesa. Uno es del de Quique Sánchez Flores, jugador de equipos como el Valencia o el Real Madrid, ha llegado ser entrador del Atlético de Madrid. El último banquillo que ocupó fue el del Getafe, al que volvía por tercera vez. Llegó en sustitución de Michel y en una situación compleja. Finalmente, logró la permanencia, aunque en la siguiente temporada fue cesado.





Audio

Rubí se muestra mejor posicionado y parece que más asequible económicamente. Su trayectoria como futbolista fue bastante más modesta. No pasó de Segunda División, donde actuó en conjuntos modestos. Más brillante ha sido su trayectoria como entrenador. Su última campaña con el Almería culminó con el ascenso del equipo.

El equilibro de Paco López

Una de las posibilidades de mejora de la trayectoria de equipo rojiblanco puede ser buscar el complejo equilibrio entre la defensa y el ataque. Cuando Paco López ha formulado planteamientos mas ofensivos, los delanteros del Granada se han mostrado muy efectivos, pero las carencias de los integrantes de la defensa han echado por tierra la posibilidad de sumar puntos. En el momento en que las líneas se unen, menguan estas dificultades defensivas, pero el potencial atacante del equipo prácticamente desaparece. No será tarea sencilla, pero el club no puede fijar todas sus opciones al mercado de invierno, puesto que antes deberá sumar para no llegar al mes de enero prácticamente desahuciado.

