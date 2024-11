El Granada CF recupera efectivos para el partido frente al Cádiz

La victoria a domicilio del Granada frente al Sporting de Gijón ha puesto de manifiesto que la candidatura del equipo de Fran Escriba al ascenso de categoría es solvente. Es cierto que los fantasmas en defensa continúan estando presentes en algunas fases del juego, pero la solvencia atacante volvió a ser clave para que el equipo obtuviera los tres puntos, ante un rival que como local había mostrado una gran solidez.

el granada tiene gol

Weissman volvió a marcar y parece que esta temporada se ha conectado con el gol. También lo hizo Sire Diao, quien aprovecha los pocos minutos de los que goza para conseguir tantos muy significativos. De esta manera, la ausencia de Uzuni no significó un grave problema. El albanés, junto con los otros dos futbolistas convocados por sus selecciones para esta ventana internacional, Hongla y Tsitaishvili, se incorporarán a los entrenamientos del conjunto rojiblanco durante esta semana.

recuperación de efectivos ante el cádiz

La recuperación de Sergio Ruiz y Gonzalo Villar, el buen rendimiento de algunos jugadores, el poder volver a disponer de Józwiak, una vez cumplida su sanción, y el mencionado retorno de los internacionales, ofrecerán a Fran Escribá múltiples combinaciones para el próximo partido que se disputará el sábado ante el Cadíz. El equipo de Paco López no está cumpliendo con las expectativas planteadas a principio de temporada y en teoría no es de los rivales más complejos a los que se puede enfrentar el Granada que está situado en zona de promoción de ascenso. En la clasificación continua como líder indiscutible el Racing de Santander, que tiene once puntos más que el equipo rojiblanco.