El Granada CF encaja un pésimo resultado en Córdoba

El Granada ha sufrido una abultada y dolorosa derrota (5-0) ante el Córdoba. Probablemente ha sido el peor encuentro del equipo rojiblanco en lo que llevamos de temporada. Esta situación puede poner en peligro la continuidad del Fran Escribá en el banquillo rojiblanco.

el córdoba domina y marca pronto

Comenzó el Córdoba dominando el encuentro y fruto de ello llegó el primer tanto que materializó Alex Sala (m. 7), en una jugada que se había iniciado con un saque de esquina. Poco después parecía que el Granada reaccionaba con una acción de Rebbach y una falta que lanzó Lucas Boyé, pero fue une espejismo, porque de nuevo Alex Sala (m. 25) disparó, en este caso desde fuera del área y volvió a marcar para su equipo. La ocasión más clara de los visitantes la protagonizó Hongla, con un disparo desde el exterior del área que se estrelló en el larguero. Al terminó del segundo período se lesionó Williams, debido problemas musculares. El defensor estaba actuando como lateral izquierdo, ante la ausencia de jugadores natos para ocupar esta demarcación.

lesiones de williams y luca zidane

Dado que en el segundo período ya no podía seguir Williams sobre el terreno de juego, la solución del entrenador fue dar entrada a Reinier y colocar a Tsitaishvili como lateral izquierdo. El equipo no reaccionó y el Córdoba fue el dominador del partido. Pronto disparó Carracedo (m. 49) desde fuera del área, sin apenas opción e introdujo el balón en la portería. No faltaron ocasiones del Granada, como un balón de Borja Bastón, que se estrenaba como titular La pelota impactó en la cara del Carlos Marín. Lucas Boyé también tuvo una oportunidad de anotar, cuando el conjunto local cedió parte del protagonismo. Sin embargo, el marcador se fue abultando, primero con otro disparo desde fuera del área, ejecutado por Ortiz (m. 78), y con un tanto de Luca Zidane (m. 88), que al tratar de detener un gol olímpico, cayó y se hizo daño en el tobillo, terminando por introducirse con el balón en su propia meta.

Este marcador fue especialmente decepcionante para los casi mil aficionados del Granada que se habían desplazado hasta Córdoba y mostró a un equipo, que pese a disponer de algunos jugadores de indudable talento, no encuentra la senda adecuada para sumar de manera continuada de para puntuar de tres en tres.

El próximo partido del Granada será en el Nuevo Estadio de los Cármenes. El domingo 9 de marzo recibirá al Racing de Ferrol, en teoría un rival asequible, pero la semana puede presentar novedades en torno al futuro de Fran Escribá.

ficha técnica

Córdoba: Carlos Marín; Carlos Isaac, Xavi Sintes, Rubén Alves; Isma Ruiz (Jon,m. 80), Álex Sala (Ortiz, m. 61), Theo (Del Moral, m. 61); Jacobo (m. Yoldi, 74), Adilson (Carracedo, m. 46) y Casas.

Granada: Luca Zidane (Mariño, m. 88); Rubén, Insua, Manu Lama, Williams (Reinier, m. 46); Hongla, Sergio Ruiz (Trigueros, m. 66), Tsitaishvili, Rebbach (Rodelas, m. 80); Lucas Boyé y Borja Bastón (Weissman, m. 66).

Goles: 1-0, (m. 7) Álex Sala. 2-0, (m. 25) Álex Sala. 3-0, (m. 49) Carracedo. 4-0, (m. 78) Ortiz. 5-0, (m. 88) Luca Zidane, en propia meta.

Árbitro: Jon Ander González Esteban (Comité del País Vasco). Mostró cartulina amarilla a Carracedo (m. 49), Jacobo (m. 54), Casas (m. 68) y Carlos Isaac (m. 71) del Córdoba y a Loic Williams (m. 32) y Lucas Boyé (m. 71) del Granada.

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 29 de Segunda División, disputado en el Estadio Nuevo Arcángel. Asistieron 16.879 espectadores, de los que aproximadamente eran seguidores aficionados del Granada CF.