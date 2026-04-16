Hasta cinco ex jugadores se puede oponer al Granada CF en Albacete

El Granada podría tener el alta de Casadesús para el partido que disputa este domingo en Albacete, aunque probablemente no pueda ser todavía titular, puesto que lleva más de dos meses sin jugar y todavía no completa el trabajo grupal. Por tanto, actualmente solo hay tres jugadores que están descartados para el encuentro del domingo: Manu Lama, lesionado y sancionado, además de Diallo y Jorge Pascual, ambos sancionados.

la situación de los ex del granada que militan en el albacete

El equipo de Pacheta se enfrentará a un equipo donde militan numerosos jugadores del Granada, aunque no es segura la participación de todos. Mariño podría ser el guardameta titular después de su lesión. Muchos lo consideran el mejor portero de su equipo. No obstante, lleva mes y medio inactivo debido a una lesión. Pepe Sánchez se ha perdido los dos últimos partidos, uno por lesión y otro por sanción, y apunta a la titularidad. En la entidad del Carlos Belmonte están muy contentos con su rendimiento. Otro que apunta a participar en el once que se enfrente al Granada será Vallejo. El central, que en su última etapa en el equipo rojiblanco tuvo poca participación, es uno de los puntales del equipo que entrena Alberto González, cuya continuidad está en entredicho de cara a la próxima campaña, después de tres temporadas al frente del Albacete. Existen pocas dudas en torno a la alineación de Carlos Neva. Quien es duda es el delantero Antonio Puertas. También ha convencido a la afición del Albacete, pero tiene problemas físicos, aunque confían en su reaparición. Pudiera darse el caso de que el Granada tuviera enfrente a cinco exjugadores.

unión granadinista

Javier Páez, exdirectivo del Granada ha actualmente uno de los portavoces de la Unión Granadinista ha estado hoy en COPE. Se trata de un grupo de aficionados especialmente críticos con la gestión que están desarrollando los actuales dirigentes del club. En los últimos meses han permanecido en silencio. Su objetivo era no interferir en la marcha deportiva, para lograr que el equipo no bajara de categoría. Ahora están dispuestos a volver a la senda de la disconformidad en positivo.