El Partido Popular de Navarra propone un giro radical a la renta garantizada para que deje de ser un "cajero automático"

El Partido Popular de Navarra ha presentado una proposición de ley para reformar por completo el sistema de la renta garantizada, que su secretario general, Sergio Sayas, califica de "fracasado y obsoleto". La propuesta busca transformar el modelo actual, centrado en la asistencia, en un sistema de inclusión activa donde la prestación sea un complemento al Ingreso Mínimo Vital (IMV) y esté estrictamente ligada a la inserción laboral. Sayas denuncia la "dejadez absoluta" del Gobierno de María Chivite en la gestión de estas ayudas.

El gobierno de Navarra se está convirtiendo exclusivamente en un cajero automático que suelta dinero sin ningún control"

Según el líder popular, el modelo vigente ha provocado que la pobreza en Navarra haya aumentado un 28% desde su implantación, a pesar de ser una de las ayudas más importantes de España. Sayas ha criticado duramente que "el gobierno de Navarra se está convirtiendo exclusivamente en un cajero automático que suelta dinero sin ningún control y no en un verdadero acompañante en un proceso de inclusión". Además, ha aportado datos que, en su opinión, demuestran la ineficacia del sistema: "el 76% de las percepciones que se están dando tienen incumplimientos" y "2 de cada 3 preceptores de la renta garantizada no firmó un contrato en todo un año".

Un nuevo modelo centrado en la inclusión

La propuesta del PP plantea un "cambio absoluto del sistema", pasando de poner el foco en la ayuda a ponerlo en la inclusión. Para ello, se basa en que el Ingreso Mínimo Vital ya garantiza una "ayuda de supervivencia" común en toda España. A partir de ahí, la iniciativa popular propone "endurecer los requisitos" para acceder a la renta navarra. Solo podrían solicitarla quienes lleven 4 años de residencia legal y efectiva, tengan edad para trabajar, estén inscritos en el Servicio Navarro de Empleo y ya perciban el IMV.

Una vez concedida la ayuda, el beneficiario entraría en un proceso de valoración para definir su perfil (sociolaboral, social o mixto) y se le asignaría un itinerario personalizado. Este itinerario, que puede incluir formación y orientación, sería de obligado cumplimiento. "Es un compromiso de ambas partes", ha explicado Sayas, donde la administración ayuda y el perceptor "pone de su parte".

Si rechazas una entrevista de trabajo, dejas de cobrar la prestación"

El incumplimiento de las obligaciones tendría consecuencias directas. Según ha detallado el secretario general del PP navarro, la persona que no cumpla con el itinerario pactado perdería la prestación complementaria de Navarra y se quedaría únicamente con el Ingreso Mínimo Vital. Sayas ha sido claro al respecto: "Si rechazas una entrevista de trabajo, dejas de cobrar la prestación".

111 millones y un 'efecto llamada'

Sayas ha argumentado que uno de los objetivos de la reforma es evitar el "efecto llamada" que, según él, provocan unas rentas en Navarra mejores que en otras comunidades. También ha puesto el foco en el elevado coste del sistema actual, que para 2026 estima un desembolso de 111 millones de euros. "Con eso podríamos tener el doble de médicos en atención primaria, podríamos estar hablando de hacer viviendas de protección oficial", ha lamentado, criticando la "falta de control de María Chivite".

La renta garantizada, que tiene sus orígenes en los años 80, beneficia actualmente a unas 36.000 personas en Navarra, agrupadas en 16.758 familias y protegiendo a casi 14.000 niños. Aunque el 56% de los perceptores son de nacionalidad española, el colectivo extranjero ha crecido hasta representar cerca de dos tercios de las nuevas concesiones en ciertos periodos.

En busca de un debate político

Finalmente, Sergio Sayas ha admitido que, además de buscar la aprobación de la ley, el objetivo de su partido es "generar este debate en Navarra". Ha señalado que existe un "consenso generalizado en la necesidad de un cambio" y que la propia presidenta María Chivite "ha reconocido que el sistema ha fracasado", aunque ha puesto en duda su voluntad para reformarlo.