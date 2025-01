Baja de última hora en la convocatoria del Granada CF

Este viernes (20.30 h.) el Granada juega frente Eldense en el Nuevo Pepico Amat. En el equipo rojiblanco hay una baja de última hora. Se trata de Insua, que no ha entrado en convocatoria. Debe ser un contratiempo de última hora, puesto que en la comparecencia previa al encuentro, Fran Escribá no señaló que tuviera ninguna dificultad. Por tanto, queda el camino expedito para que la pareja de Williams en el eje de la defensa sea Manu Lama, máxime teniendo en cuenta que Oscar no está en convocatoria.

convocatoria

Esta es la lista de convocados:

Porteros: Luca Zidane, Mar Martínez, Mariño.

Defensas: Brau, Rubén, Miguel Rubio, Williams, Carlos Neva, Manu Lama.

Centrocampistas: Hongla, Gonzalo Villar, Sergio Ruiz, Trigueros, Juanma.

Delanteros: Lucas Boyé, Weissman, Stoichkov, Tsitaishvili, Jozviak, Rebacch, Pablo, Sirén Dialo.

alineación

El once inicial ya solo presenta una duda en el centro del campo y estaría compuesto por: Luca Zidane; Ruben, Williams, Manu Lama, Brau; Hongla, Gonzalo Villar o Sergio Ruiz, Tsitaishvili, Abde Rebbach; Stoichkov y Lucas Boyé.

eldense

José Luis Oltra se ha desecho en elogios ante el su ex equipo, reconociendo que sobre el papel es superior, aunque ha destacado la baja de Uzuni. Dadas las nuevas incorporaciones que ha tenido el conjunto alicantino, es complicado adivinar una alineación titular.