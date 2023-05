El autobús para celebrar el ascenso del Granada CF tiene dificultades al llegar al Nuevo Los Cármenes

El Granada podría ascender a Primer División esta tarde. Para ello, como viene informando COPE, debe ganar al Mirandés y esperar alguna de las 41 combinaciones posibles que le permitirían este objetivo. Además, algunas de ellas certeficarían que el equipo es campeón de liga. Caso de no lograrlo en este partido, habría que esperar a la última jornada cuando el Leganés visite el Nuevo Los Cármenes. El dispositivo para la celebración ya está preparado, aunque todavía no se conocer la fecha. Anoche un autobús con dos pisos se acercaba al recinto deportivo. Es el lugar desde el que los jugadores y técnicos deben hacer su paseo triunfal por las calles de la Ciudad de la Alhambra. Sin embargo, surgió un problema que se solucionará sin dificultades cuando sea necesario. El vehículo no pudo entrar en el estadio debido a sus dimensiones. El momento que fue captado por COPE es uno de los prolegómenos para la gran celebración que puede suponer el retorno a la máxima categoría.