Apuesta del Granada CF por un delantero portugués

Esta noche se cierra el mercado invernal. El Granada incorporó ayer, como informo COPE, a Pol Lozano. Las referencias sobre el medio centro defensivo procedente del Español son extraordinarias y se confía en una asociación con Melendo, también formado en las filas del equipo catalán. El centrocampista llega cedido hasta final de temporada sin opción de compra y fue un jugador clave en el ascenso del Girona, donde también jugó cedido la pasada temporada. Hoy ya ha entrenado con sus nuevos compañeros.

Opciones para reforzar el ataque

En las últimas horas debe de despejarse la contratación de un delantero. La opción de Weissman parece lejana. A la falta de acuerdo económico, se une la situación de la plantilla del Valladolid. El Granada ha ofertado una opción de compra en caso de ascenso de tres millones y medio, aunque el conjunto pucelano ha pedido cinco. Una variante en esta situación puede ser la necesidad del equipo de Ronaldo de liberar fichas, después de los fichajes entre los que se encuentra el exrojiblanco Hongla. Sergi Guardiola está en la órbita del Cádiz. Caso de concretarse esta operación, la salida del israelí se complicaría más allá de la cuestión monetaria, puesto que su actual club desearía contar con un mínimo de delanteros para afrontar lo que resta de competición.

La opción de Chtist Ramos también está complicada. El Lugo habría pedido 3 millones por su traspaso, pero el club rojiblanco no estaría de acuerdo con esta cifra y por el momento su club insiste en que no desea desprenderse del delantero. De esta manera, el mejor posicionado ahora mismo es Diego Sousa, atacante del Almería, de treinta y tres años y que no está teniendo muchos minutos en su actual equipo. El Granada está negociando su contratación. Las próximas horas pueden ser claves para despejar estas incógnitas.