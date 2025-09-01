Alerta en el Granada CF tras el partido frente al Mirandés

Tercera derrota consecutiva del Granada. El equipo no ha conseguido vencer en ningún partido desde que comenzó la competición. En esta ocasión, el rival ha sido uno de los equipos teóricamente más débiles de la categoría, el Mirandés, y la imagen ofrecida por el equipo durante buena parte del encuentro no ha sido positiva. El Granada no convocó a Hongla, probablemente porque su destino final, antes del cierre del mercado, será el Levante. Antes del encuentro se concentraron en una esquina del Nuevo Los Cármenes varios centenares de aficionados, convocados por Unión Granadinista para mostrar su preocupación por la situación del club. También gritos de desaprobación a la directiva durante el partidos.

un primer tiempo sin goles y con var

El encuentro comenzó con dominio del equipo local, pero pronto el Granada mejoró su tono. Ninguno de los dos conjuntos generaba peligro claro de cara al marco rival, hasta que en el minuto 42, Cardero disparó desde la frontal y marcó un gol que fue finalmente anulado por el VAR, ya que el balón había tocado en el brazo de un atacante del Mirandés antes de entrar en la portería.

pablo sáenz logró igular el partido

En la segunda parte, Pere Haro (min. 48) vio la tarjeta roja directa tras cometer una falta sobre un rival dentro del área, lo que provocó un penalti. Lo transformó el exrojiblanco Carlos Fernández. A pesar de quedarse con diez jugadores, el Granada pareció reaccionar tras la entrada al campo de futbolistas como Rodelas y Pablo, y dio sensación de peligro. El VAR volvió a intervenir ante la posible existencia de un penalti a favor del conjunto de Pacheta. El esfuerzo rojiblanco tuvo su recompensa con un tanto de Pablo Sáenz en el minuto 72, tras un centro de Fayé. Sin embargo, el Mirandés se llevó la victoria definitiva cuando Petit cabeceó un saque de banda en el minuto 86, marcando el 1-2.

la esperanza está puesta en el final del mercado

La esperanza de cara al futuro pasa por lo que suceda en las horas finales del mercado de fichajes. Este lunes a las 12:00 se cierra el plazo, y el equipo podría ganar solvencia, especialmente si se concreta la salida de Hongla, lo que permitiría reforzar la plantilla. El próximo partido del Granada será en La Rosaleda, donde jugará el próximo sábado a las 21:00 h.

ficha técnica

Granada:

Luca Zidane; Pau Casadesús, Óscar Naasei, Lama, Pere Haro; Sergio Ruiz (Weissman, 90+5'), Manu Trigueros (Alemañ, 56'), Fayé, Arnaiz (Rodelas, 56'); Jorge Pascual (Pablo Sáenz, 56') y Bouldini (Hormigo, 84').

Mirandés:

Nikic (Juanpa, 46'); Juan Gutiérrez, Sergio Postigo, Martín Pascual (Tamarit, 68'), Iker Córdoba, Medrano; Bauzá (Helguera, 68'), Barea, Iker Varela, Álex Cardero (El Jebari, 83'); y Carlos Fernández (Petit, 76').

Goles:

0-1, Carlos Fernández (48', penalti);

1-1, Pablo Sáenz (72');

1-2, Petit (86').

Árbitra:

Marta Huerta de Aza (Comité de Canarias). Mostró tarjeta amarilla a Pere Haro y Bouldini (Granada), e Iker Córdoba y Rafel Bauzá (Mirandés).

Incidencias:

Partido correspondiente a la tercera jornada de la Segunda División, disputado en el Estadio Nuevo Los Cármenes. La cifra oficial de espectadores fue de 13.815.