Una Albacete muy granadino, en el terreno de juego y en el banquillo, será el próximo rival del Granada CF

Astralaga se queda como único portero de la primera plantilla del Granada durante un tiempo indefinido. Luca Zidane se ha marchado con la selección de Argelia a la Copa de África. Seguro que jugará la fase de grupos, que se prolonga hasta el 31 de diciembre, pero luego la competición avanza y la final está prevista para el 18 de enero. Por tanto, a partir de ahora, el jugador vasco formado en las canteras del Athletic de Bilbao y el Barcelona tendrá un protagonismo especial e Iker García debe ser el suplente.

Un Albacete muy granadino

El fútbol suele ofrecer muchas oportunidades para la redención y este domingo el Granada puede mejorar con una victoria frente a un Albacete repleto de exjugadores del Granada: Mariño, Carlos Vea, Vallejo, Pepe Sánchez y Antonio Puertas. Todos están teniendo un protagonismo especial en el conjunto manchego. Destacan los cinco goles de Antonio Puertas. El equipo está entrenado por un técnico otrora muy vinculado a Granada. Se trata de Alberto González que entrenó al Granada Atlético, Arenas de Armilla y Loja. Su debut en la liga profesional está siendo en el Albacete, equipo que además pretende incorporar a Pazo Sáenz, ahora en la plantilla del Granada, durante el mercado invernal. En Albacete tienen un buen recuerdo de su cesión por parte de los rojiblancos durante la segunda fase de la pasada temporda.

Una baja y un alta en el Granada

El Granada recuperará para este partido a Gagnidze, después del periodo gripal. Siguiendo con su tónica y dada la poca profundidad de banquillo, Pacheta podría repetir alineación, con la duda de si Sergio Ruiz vuelve al once inicial y cuál sería el futbolista que dejaría de ser titular. En cuanto a Hongla no hay novedades y la última información aludía a su lesión.