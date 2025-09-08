Se abre el debate sobre la alineación del Granada CF para el partido frente al Leganés

La esperanza es un sentimiento o estado emocional que surge cuando se cree que algo deseado puede suceder, especialmente si es positivo o beneficioso. De ella hablaron filósofos y también teólogos, describiéndola como una virtud. Y el Granada, con el segundo tiempo del partido que empató a dos en La Rosaleda este fin de semana, ha despertado la esperanza de una campaña en la que no se sufran los graves apuros que se preveían tras las tres primeras jornadas.

El equipo de Pacheta fue capaz de remontar un 2-0 adverso, provocado por dificultades en la portería y en la línea defensiva. Sin embargo, se rehízo y logró el empate a dos con goles de Casadesús y Alemañ. Aun así, este punto no permite que el equipo salga de la zona de descenso, aunque no es algo preocupante a estas alturas de la temporada.

EL LEGANÉS DE PACO LÓPEZ E IGNASI MIQUEL

Esta situación esperanzadora debe confirmarse en el próximo partido. El equipo recibirá al Leganés, conjunto que la pasada campaña descendió de Primera División y que, por tanto, está llamado a intentar recuperar la categoría, al contar con la famosa prima por descenso. Su entrenador es un viejo conocido de la afición del Granada: Paco López. Estuvo al frente del equipo entre noviembre de 2022 y el mismo mes de 2023, logrando el último ascenso del club a Primera División. En la plantilla del equipo madrileño figura también un exjugador rojiblanco: Ignasi Miquel.

la portería a debate

Una de las principales dudas de cara al próximo encuentro es si continuará como titular Luca Zidane. Las actuaciones del guardameta han generado opiniones divididas, y no todas son positivas. La alternativa es Astralaga, convocado por la selección sub-21 y que no pudo participar en el último partido frente al Málaga. El guardameta vizcaíno, procedente de la cantera del Barcelona, tendrá mañana otra oportunidad de jugar con el combinado nacional en Kosovo.

La plantilla del Granada tiene hoy jornada de descanso. El equipo realizará cinco sesiones de trabajo esta semana, todas por la mañana y en la Ciudad Deportiva del club. Para este encuentro se espera recuperar a los jugadores internacionales: el ya mencionado Astralaga, además de Hongla y Gale Joel ,este último del Recreativo, pero en dinámica del primer equipo. Hongla fue titular con Camerún en el partido frente a Eswatini el pasado jueves. Su selección volverá a competir mañana ante Cabo Verde. El jugador del filial no fue titular con Guinea en el primer partido de esta ventana internacional, pero hoy tiene otra oportunidad en el encuentro ante Túnez. También estará disponible Pere Haro, una vez cumplido su partido de sanción, y se sigue de cerca la evolución del lesionado Diallo, que se encuentra en la fase final de recuperación.

obras en el nuevo los cármenes

Por otro lado, el concejal de Deportes del Ayuntamiento, Jorge Iglesias, ha anunciado hoy que las obras de mejora y ampliación del Nuevo Estadio de Los Cármenes comenzarán esta primavera. Así lo ha manifestado en un desayuno informativo convocado por el equipo granadino de fútbol sala SIMA, que inicia la competición este fin de semana.