Olona pide a los jóvenes que no se resignen en estas elecciones tras "ser condenados a una pena de destierro"

La candidata de Vox a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Macarena Olona, ha pedido este miércoles a los jóvenes que no se resignen en las elecciones andaluzas del domingo y reclamen junto a Vox "patria, tierra, familia, libertad y seguridad", después de "ser condenados a una auténtica pena de destierro".

En un acto en Lucena (Córdoba) junto al presidente de Vox, Santiago Abascal, y la presidenta de Vox Madrid, Rocío Monasterio, Olona, quien ha recordado que este municipio cordobés fue la casa de su padre, "donde fue muy feliz, fue su refugio y era un enamorado", y con una alusión a "María Santísima de Araceli, la patrona de Lucena y del campo andaluz", ha dirigido su mensaje a los jóvenes.

Olona ha comparado que "nos han devuelto a los años 50, al destierro que obligó a emigrar a miles de andaluces a Cataluña y otras zonas de Europa", recordando que "el pasado mes de julio sólo Vox se opuso a la ley aprobada por todos los partidos que reconoce un derecho preferente a los Menas de acceso a viviendas públicas y ayudas preferentes, mientras vuestros hijos y nietos se tienen que marchar".

La candidata de Vox ha dicho que su formación política "sabe lo que los jóvenes necesitan", que no es otra cosa que "estabilidad, no basura; vínculos fuertes, no desarraigo; un hogar, no pisos compartidos; industrias donde trabajar y prosperar, no fanatismos climáticos; ingresos, no cheques para videojuegos; certezas para construir una familia; igualdad de oportunidades, no bancos de colores", ha enumerado Olona, antes de pedirle que no se resignen, ni se conformen, a cambio "reclamar patria, tierra, familia, libertad y seguridad".

Por este motivo, ha dicho que "no ha habido ni una sola encuesta cocinada, ni un solo medio regado con millones de euros de la Junta por parte del candidato del PP y entregados por Elías Bendodo" --apuntando a "22 millones de euros y 31 en 2021 mientras los andaluces pasaban hambre y sufrían"--, los que le "vayan a arrebatar" a ella "la íntima convicción de que el 19 de junio Andalucía se va a poner en pie, porque va a ser vuestra hambre y rebeldía la que salga a votar a dos manos por Vox". En este sentido, la candidata de Vox ha aclarado que están "preparados para asumir la Presidencia de la Junta de Andalucía", de ahí que haya pedido "especialmente a los jóvenes" que le acompañen "en esta lucha de David contra Goliat".