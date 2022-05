Jesús Aguirre: "Soy muy activo, me meto en todos los charcos. Si Juanma Moreno me vuelve a llamar, ahí estaré"

Jesús Aguirre, actual número uno en la candidatura del Partido Popular (PP) por Córdoba ha afirmado que "a pesar de haber vivido una legislatura muy complicada con una listeriosis, un virus del nilo y un coronavirus, estoy dispuesto a repetir en la misma consejería si ganamos las elecciones. Si Juanma Moreno me dice ven ahí estaré". Incluso ha llegado a cantar parte del estribillo de la canción "Si tu me dices ven" de Los Panchos.

Durante este tiempo "nos hemos centrado en gestión, gestión y gestión durante las 24 horas del día gracias al gran equipo de personas que han estado trabajando por Andalucía. Y esto es lo que me llevo de este tiempo, el equipazo. La parte negativa lo ha puesto las lágrimas que hemos tenido que derramar por todas aquellas personas que se han ido antes de tiempo debido a la pandemia".









El PP busca aumentar los tres diputados actuales con la incorporación de Aguirre por haberse convertido en un político cercano gracias a su discurso cercano. "Mi padre me decía que para no equivocarte sé tu mismo y eso he intentado hacer yo. Estoy acostumbrado a mirar cara a cara a los pacientes y por eso me cuesta menos ser natural. He intentado formar y hablar de manera clara al ciudadano aunque a veces me ha costado alguna crítica por parte de la oposición. Pero mi forma de ser me permite pasear por la calle y recibir afecto de la gente, que a mi edad (se ríe) se agradece". Aguirre a sus 66 años no piensa en la jubilación asegurando que "me gusta meterme en todos los charcos".









Las encuestas dan muy buenos resultados al PP, aunque "de las encuestas no podemos fiarnos, pero espero que los andaluces nos den la mayoría suficiente para poder gobernar en solitario y así poder aplicar las políticas que tenemos preparados". La gestión de la pandemia lo ha acaparado todo pero Aguirre ha destacado a nivel de Córdoba que se queda con "la remodelación de los centros de salud, el cambio en la UCI en el Hospital Reina Sofía, el aumento de un 22% de personal, y la humanización de la Sanidad. Queremos profesionales efectivos pero también afectivos".





El PSOE lleva varios meses centrado en poner de manifiesto que la sanidad ha empeorado con el gobierno del PP. Aguirre ha afirmado que "en la vida todo tiene mejoríapero está claro que con el gobierno del cambio de Juanma Moreno durante este tiempo hemos puesto a la sanidad en un mejor lugar que donde nos lo encontramos, y a los números me remito. En aquella época había 95.000 en el Servicio Andaluz de Salud y ahora son 125.000; uno de cada tres tenía plaza en propiedad y ahora dos de cada tres; ya no hay contratos basura de lunes a viernes, ahora son contratos de larga duración y mejor retribuidos. Además tenemos 1.500 camas más y 500 más en las UCI´s. Cuando llegamos al gobierno el PIB de Sanidad era 6,1 y ahora estamos en el 7,8 es que hemos progresada adecuadamente, eso significa 3.000 millones más en Sanidad".