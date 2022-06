Insúa: “En solo tres años Ciudadanos ha hecho por la Costa Tropical más que el PSOE en cuatro décadas”

“Yo sí me he ganado con hechos el apelativo de ‘Conchi de Graná’, de Salobreña o de toda la Costa Tropical. Arrogarse el nombre de un municipio por un mero interés político me parece hasta insultante para sus vecinos”. Con estas palabras, la candidata de Ciudadanos (Cs) por Granada, Concha Insúa, ha afirmado esta mañana que “el gentilicio hay que ganárselo pateándose la tierra, conociendo a sus gentes y escuchando sus demandas y preocupaciones, como llevo haciendo yo toda mi vida”.





Concha Insúa, que ha atendido a los medios en la villa de Salobreña después de participar en un debate en la Radio municipal, ha declarado asimismo que “allí, en Radio Salobreña hemos debatido los que tenemos interés de verdad por el futuro de este pueblo y del resto de la Costa Tropical. Otras personas ni estaban ni se les esperaban, lo cual ha calificado de “una muestra más del desprecio y del ‘modus operandi’ poco ético del que hacen gala algunos políticos para ganar votos a toda costa”.





En este sentido, la representante de Ciudadanos ha insistido en que “la mejor manera de ayudar a los salobreñeros y los vecinos de la Costa Tropical es trabajar por sus reivindicaciones”. “En solo tres años, desde las Consejerías hemos hecho por esta comarca más que el PSOE en sus 37 años de Gobierno en la Junta”, ha dicho poniendo varios ejemplos: “En Motril, hemos puesto en marcha las obras del Hospital y de la Ronda Sur; en Almuñécar, hemos cumplido con la nueva sede judicial, y hemos conseguido que Salobreña se convierta en municipio turístico gracias a la insistencia de Juan Marín, por no hablar de que en el litoral granadino hemos cuadruplicado el número de banderas azules (de 3 a 12 en solo un trienio), y que las ayudas al turismo han pasado de 180.000 euros con el Gobierno socialista a más de 3 millones con el Gobierno naranja”.





“Además, hemos trabajado por la Costa incluso en lo que no es ámbito de competencia autonómica, enmendando los Presupuestos Generales del Estado para que Sánchez de una vez ponga dinero para los espigones y para las canalizaciones de la Presa Rules-Béznar. ¿Cuántos temporales más tenemos que sufrir y cuántas empresas agrícolas más tienen que cerrar para que el Gobierno de España ataje de una vez estas dos demandas históricas?”, se ha preguntado Concha Insúa, para concluir que “Cs seguirá siendo el mejor aliado para los intereses de la Costa, con hechos, no de boquilla”.