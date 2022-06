Los mítines que los candidatos celebran durante las campañas electorales para arañar votos entre los indecisos, así como los debates, constituyen una mina de oro para los expertos en comunicación política y en comunicación no verbal.

En COPE.es hemos analizado con el experto en Comunicación No Verbal y Retórica, José Luis Martín Ovejero,el comportamiento de los candidatos a presidir la Junta de Andalucía durante los dos debates que se han celebrado durante la campaña del 19J, el primero en RTVE y el segundo en Canal Sur. ¿Cuáles fueron sus fuertes y puntos débiles? ¿En qué deben mejorar en el futuro?

Moreno Bonilla: el candidato que más se dirigía a cámara

Para José Luis Martín Ovejero,el candidato del PP, Juanma Moreno Bonilla, ha sido el más solvente al ser el único en lanzar mensajes claros a los espectadores que seguían los debates.

“Fue de todos los candidatos el que más se dirigía a cámara. Cuando los demás le hacían reproches, habitualmente no miraba al candidato que le reprochaba, sino que miraba a cámara y se dirigía a los andaluces. Así logras involucrar al espectador. Si tu me miras, yo te miro, sino me pongo a hacer otra cosa”, ha explicado el experto no comunicación no verbal.

Por otro lado, la gestualidad con las manos del actual presidente de la Junta de Andalucía también jugó a su favor, a juicio del experto: “Sus manos estaban libres, acompañando a su mensaje verbal, se creía lo que estaba diciendo”. Asimismo el traje y corbata que lució en ambos debates le hizo proyectarse como un gobernante formal, según Martín Ovejero.

Cuando se mostró Moreno Bonilla más estresado, trató de salir del atolladero esbozando una sonrisa, aunque su manera de aprisionar el bolígrafo delataba su estado de nerviosismo: “Cuando experimentamos emociones como de ira, de desprecio, el asco o la tristeza nos ponemos la careta de la sonrisa y él lo hacía habitualmente. Me recordó mucho a Hillary Clinton con Trump. Cuando Trump le hacía reproches contestaba con una sonrisa para transmitir un mensaje de tranquilidad y seguridad”, recordaba el experto en COPE.es

Juan Espadas: nervioso en el primer debate, más solvente en el segundo

Tras el candidato del PP, el segundo más destacado (siempre según José Luis Martín Ovejero), fue el líder del PSOE andaluz, Juan Espadas, quien se mostró nervioso y desubicado en el primer debate, para luego mejorar en el celebrado en Canal Sur: “Tuvo las ideas más claras, fue a ganar o morir. Le vi más convencido, con una gestualidad de manos coherente”.

A juicio de Ovejero, lo más destacado de Espadas es que siempre mantenia su mirada hacia Moreno Bonilla en los momentos en los que le reprochaba su gestión como presidente andaluz: “Su mirada era directa a Moreno Bonilla, que es algo que echo en falta en muchos debates políticos. El candidato que reprocha tiene que mirarle, porque eso demuestra seguridad en lo que se está diciendo”, ha sostenido.

Macarena Olona: se perdió en su intentó por no dar una imagen agresiva

El experto en retórica considera que quien más defraudó en ambos debates fue Macarena Olona. Y es que si la candidata de VOX siempre se ha mostrado en el Congreso de los Diputados como una buena oradora, contundente y directa, en los debates no se mostró como ella es realmente, optando por el autocontrol.

“Ella sabe que le acusan de agresividad, y fue al debate sin querer dar esa imagen. Lo que ocurre cuando das la imagen de algo que no eres, lo normal es que salga artificial. Si defiendes un principio con fuerza como Olona, no dejes de hacerlo en un debate porque pierdes puntos”, sostiene Martín Ovejero.

“Olona se tuvo que autocontener salvo en momentos contados que le pudo la pasión, concretamente cuando tocó el tema de libros de textos para niños y criticó las referencias a la sexualidad. Pero la mayoría del tiempo estuvo muy frenada, hasta tal punto que agarraba con dos manos el bolígrafo, que es actitud de autocotrol. Yo personalmente hubiera hubiera preferido a la Olona de siempre, porque levanta muchas más pasiones”, agrega.





Juan Marín: su comunicación no verbal denotaba cansancio

En cuanto a Juan Marín, que ha formado parte del gobierno andaluz en esta legislatura en la rama de CIUDADANOS, tuvo una comunicación “débil” en los debates según el experto consultado por COPE.es.

“No gesticulaba nada, no se le veían sus manos en ocasiones y eso es terrible en un orador, porque cuando tienes que convencer a las personas que te observan y tienes una o dos oportunidades, la gente te tiene que ver totalmente convencido de lo que dices, y no solo con lenguaje verbal, el cuerpo entero se tiene que comprometer, y en eso las manos juega un papel esencial”, ha expresado.

Asimismo, 'afeaba' a Marín su imagen de persona cansada y agotada en los debates, sobre todo en el primero de RTVE: “Apoyaba demasiado el cuerpo en el atril, y no es positivo dar imagen de cansado cuando tienes que gobernar, es negativo”, apunta.

Inma Nieto: débil en los argumentos

Unas sensaciones parecidas las que ha percibido el experto en retórica con Inma Nieto (Adelante Andalucía): “Tuvo buenas intenciones pero con poca fuerza. Se la veía convencida de sus argumentos y miraba a los oponentes cuando, pero parece que tiene la batería al 5%. Muy débil a la hora de defender los argumentos. No dudaba ni titubeaba, pero le faltaba fuerza”.

Teresa Rodríguez: un problema de 'bolidependencia

Mejor valoración merece a Ovejero la actuación de la candidata de Por Andalucía, Teresa Rodríguez, a quien valora su solvente oratoria y cercanía, pero que pierde por el uso excesivo del bolígrafo: “La bolidependencia es un error gravísimo. Los bolígrafos son buenos para escribir pero malos para hablar. No se puede emplear cuando gesticulas y te mueves, porque al mover el bolígrafo, la atención se va al movimiento, en lugar de irse a tu palabra. El cerebro de quien escucha y observa le distrae”.