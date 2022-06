Teresa Rodríguez: "Andalucía tiene que rugir como un león"

La candidata a la presidencia de la Junta de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, ha cerrado esta noche su campaña electoral reivindicando una Andalucía "que tiene que rugir como un león" en las próximas elecciones para defender su dignidad y su futuro.

"Andalucía tiene que rugir como los leones del escudo, para evitar que quieran convertirnos en bueyes", ha afirmado Teresa Rodríguez en su cierre de campaña, en un mitin en la Plaza de los Perdigones en Sevilla en el que ha proclamado la necesidad de un espacio político andalucista "que no le debe cuentas a nadie, sin tutelas de Madrid, que suponga siempre una reivindicación de futuro y justicia para Andalucía, con el mismo derecho que asiste al resto de los pueblos".

Pero sobre todo ha reivindicado la necesidad de "un voto de valentía, de firmeza":"somos la izquierda sin miedo, que ha decidido enfrentar a las derechas en su versión mansa y en su versión brava".

Teresa Rodríguez ha insistido en que a la extrema derecha de Vox "no se le vence con discursos suavones, agachando la cabeza". "El primer paso para vencer a la extrema derecha es no tenerles miedo. A veces el miedo es un miedo a lo que no se conoce, pero nosotros los conocemos bien", ha indicado.

Rodríguez ha reiterado que sería "un error" abstenerse para evitar que el PP tuviera que pactar con Vox una investidura tras las elecciones del próximo domingo.

"Seguramente Vox esté deseando que nos juntemos, para decir que son la única alternativa. Al final votar la investidura, siquiera dudarlo, es ponerle una alfombra roja a la extrema derecha para que tenga mayoría absoluta en las próximas elecciones", ha afirmado.

Rodríguez ha asegurado que Adelante Andalucía si pone "un pie en San Telmo" será para impulsar "una nueva ética de la política" y para reivindicar el derecho de los andaluces a "exigir respeto" y de sus futuras generaciones a "heredar una tierra sana".

"Pedimos un voto en defensa propia", ha clamado Teresa Rodríguez, que ha detallado la retahíla de perdones que tiene que pedir Macarena Olona para que ella la salude, entre otros a los inmigrantes que han sufrido sus "bulos" o las mujeres víctimas de violencias de género.

"Cuando pida perdón, yo saludo a Macarena Olona", ha reiterado.