Juan Espadas: el hombre que derrocó a Susana Díaz en el PSOE y al que le "pirran" los caracoles

Juan Espadas era un niño de Sevilla, como otro cualquiera. Amante de las tradiciones, del deporte y buen estudiante, que nunca pensó ser político hasta que la vida le llevó por este camino que hoy sigue transitando.

En su infancia, adolescencia y juventud, en Semana Santa era de los que salía a ver todas las Hermandades que hacían su estación de penitencia a la Santa Iglesia Catedral, a buscar una calle estrecha y ver una “revirá” o una “levantá” y disfrutar escuchando una saeta. Lo que se conoce en Sevilla como ser un “capillita”.

Los años pasaron y Juan estudió Derecho, su carrera le gustaba y se centró en asuntos medioambientales en los que se especializó en los años 90 cuando el Medio Ambiente y los temas de Sostenibilidad no eran tan comunes como hoy en día y no preocupaba tanto el Cambio Climático.

Fue ahí, cuando ya se encontraba trabajando, cuando llamaron a su puerta y le ofrecieron una primera responsabilidad política para dirigir un gabinete multidisciplinar.

A partir de entonces empezó su trayectoria vinculado al PSOE y con distintas responsabilidades en la Junta de Andalucía donde estuvo 21 años: como Viceconsejero de Medio Ambiente, también ocupó el cargo de Consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio en la Junta de Andalucía 2008 a 2010, además de ser Presidente de la Empresa Pública del Suelo de Andalucía (antigua EPSA y actualmente AVRA, Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía, también de la Junta de Andalucía).

De la política andaluza saltó a la municipal porque fue designado candidato a la alcaldía de Sevilla para las elecciones de 2011, cuando toma posesión como Concejal y se convierte en Portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Sevilla. Era la época en la que Juan Ignacio Zoido del PP gobernaba con mayoría absoluta. Se mantiene en la bancada de la oposición durante cuatro años de intenso trabajo para hacerse un hueco entre el electorado sevillano y en el año 2015, accede a la Alcaldía.

Durante su mandato como alcalde de Sevilla, trajo a la ciudad grandes eventos como los premios Goya 2019, La Cumbre Mundial de Turismo (con la visita de Obama), los MTV, así como rodajes relevantes como Juego de Tronos en el Alcázar de Sevilla.

Fue elegido candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía y dejó su puesto de alcalde de Sevilla el 20 de diciembre de 2021 para dedicarse a su nueva responsabilidad.

Fechas más destacadas de su trayectoria en el PSOE

En política Juan Espadas apuesta por el diálogo y los pactos, por esquivar los enfrentamientos y las polémicas, por la moderación y el trabajo constante a modo de carrera de fondo para llegar a sus metas.

Por eso se apunta a una “política transparente y cívica en la que el ciudadano no sea un mero espectador, sino un protagonista activo”.

Y cree firmemente en la cercanía con el electorado, porque para Juan Espadas “a los ciudadanos sólo les generan confianza los políticos que van por derecho, los que dicen quiénes son y, sobre todo, los que manifiestan lo que piensan. Ahí, siempre ahí, me encontrarán”.





En 1990 empezó a colaborar con el PSOE como simpatizante en el grupo sectorial de Medio Ambiente y participa en los grupos de expertos para la redacción del programa del partido a las elecciones autonómicas. Un año después elabora el Manual del Concejal de Medio Ambiente para las municipales de 1991.





En 1997 se afilió al PSOE y fue nombrado Coordinador Federal de Medio Ambiente, responsabilidad que ha ocupado hasta 2009. En esta etapa trabajó con los equipos de Joaquín Almunia y José Luis Rodríguez Zapatero coordinando las políticas sectoriales de medio ambiente y ordenación del territorio.





La victoria por mayoría absoluta del candidato del Partido Popular, Juan Ignacio Zoido, le situó durante 4 años como líder del principal partido de la oposición en el consistorio. Tras la celebración de elecciones en 2015 logró la alcaldía tras un pacto entre el PSOE, Izquierda Unida y Participa Sevilla.El 15 de junio de 2019, en el Pleno de Constitución de la Corporación Municipal, fue reelegido Alcalde de Sevilla gracias a los 13 votos de los concejales socialistas.





Se presentó a las primarias del Partido Socialista Obrero Español de Andalucía para ser candidato del PSOE-A a la Junta de Andalucía en las elecciones autonómicas. Consiguió una holgada victoria frente a su complicada rival Susana Díaz. Ganó con 17.415 votos (55,19%), y Susana Díaz, obtuvo el 38,43% con el apoyo de 12.127 militantes (5.288 votos menos que Juan Espadas).









Pero quién es y cómo es Juan Espadas





Profesionalmente es una persona concienzuda. Como muestra un ejemplo. Cuando terminó la carrera se estudió de forma profunda el temario de las oposiciones a fiscal para saber lo mismo que aquellos a los que iba a tener que enfrentarse en los juicios como defensor.

Espadas es un hombre discreto, que se define a sí mismo como una persona con un perfil gestor, amante de la lectura, sobretodo de la novela policíaca, aunque tiene cada vez menos tiempo para sentarse con un buen libro y amante también de la escritura como ha demostrado en artículos o colaboraciones en prensa con textos referidos a la capital andaluza como este:

"Pocas ciudades como Sevilla tienen el número de pintores y escritores universales como tiene la nuestra. Lo que identifica nuestra ciudad es la luz, el disfrute. El sonido de los pájaros a las seis de la tarde en la plaza donde paseas a tu perro es impresionante".

Juan Espadas es también un hombre creyente o como él mismo reconoce “Firmemente creyente. Como diría mi padre: Católico, apostólico y romano”.

Para el candidato socialista a la Junta su familia es un pilar fundamental. Espadas reconoce que se inspiró en sus padres, para inculcar a sus hijos los valores con los que creció. Incluso cuando reconoce que su agenda y su realidad le hace muchas veces complicada la conciliación familiar, siempre ha considerado a su familia muy importante en su vida y lucha por conservarla unida y fuerte.

Por eso pese al nivel de entrega que la política requiere, siempre ha conseguido sacar huecos, tanto en la vorágine como consejero o alcalde, para realizar tareas cotidianas como comprar los libros del colegio de sus dos hijos cuando eran pequeños, subir el pan o ir al contenedor de reciclaje de periódicos a la vuelta a casa.

Junto a todo ello entre otras cosas a Espadas le gusta mantener su esencia. De hecho en alguna ocasión ha presumido precisamente de eso, de seguir siendo el mismo y de haberse cruzado con simpatizantes que se lo han reconocido y así lo ha detallado el candidato en algunas entrevistas:

“Un sevillano me abordó y me dijo: Juan, lo que más me gusta de ti es que sigues siendo el mismo que eras. Yo no siento haber cambiado. Sigo haciendo las mismas cosas, con la gente de mi barrio de toda la vida. Es cierto que conozco a más gente, voy a sitios que antes no hubiera podido ir y disfruto de personas que no conocía antes. Pero en esencia sigo teniendo los mismos gustos y sigo siendo la misma persona. Pueden pensar que soy un poco soso y quizás tienen razón pero me conformo ciertamente con poco. Mi padre me enseñó que no es más feliz el que más tiene sino el que menos necesita.”

En definitiva, el candidato socialista a la Junta de Andalucía, el que aspira a Gobernar aunque lo tenga todo en contra, el que quiere dar la vuelta a las encuestas es un hombre sencillo, con gustos sencillos, que disfruta con un buen cocido o unas lentejas bien hechas, una ensaladilla o la tortilla de patatas porque es amante de la gastronomía y se pirra por unos buenos caracoles.

Es Bético de toda la vida, es aficionado al baloncesto, el tenis, el ciclismo o el ajedrez, y ha llegado a practicar tanto baloncesto como pádel.

Le encanta conducir y hacer kilómetros al volante e intenta ser feliz con las cosas que hace cada día, “siendo consciente de nuestras limitaciones y sabiendo que no podemos aspirar a ser perfectos”.