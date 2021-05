Willy Bárcenas deja sin palabras a Roberto Leal en 'Pasapalabra': "No me había pasado nunca"

El cantante de Taburete, Willy Bárcenas, se estrenó el lunes en Pasapalabra con mucho respeto al formato y con miedo ante el reto: “Espero no hacer demasiado el ridículo”. En cualquier caso, Bárcenas reconoció que “llevaba mucho tiempo intentando venir” al programa.

Sin embargo, el artista ha logrado hacer historia en apenas tres días al conseguir superar en dos ocasiones la prueba de memoria “¿Dónde están?”, que consiste en nueve casillas en las que se esconden palabras que los participantes apenas pueden ver unos segundos antes de que se vuelvan a ocultar y posteriormente deben adivinar el número en el que se encuentran. Si aciertan, siguen jugando, pero si no las casillas se giran para que el siguiente concursante trate de recordarlo -tienen 75 segundos apenas para hacerlo-. Bárcenas logró hacer el reto tanto lunes como miércoles.

En competencia con la también cantante Verónica Romero -logró acertar cinco- y Javier Dávila- tres-, Bárcenas destacó completando los nueve, lo que suscitó la admiración incluso del propio presentador Roberto Leal, que llegó reconocer que “si me equivoco, que desde que comenzó esta nueva etapa y que yo haya vivido, que el invitado complete dos veces esta prueba no me había pasado nunca”.

Para el líder de Taburete, fue un honor el elogio de Leal. Merced a ese tino, Dávila logó diez segundos para el rosco final del concurso y luego reconoció a Bárcenas: “Quería dar las gracias a mi magnífico equipo que me ha sacado dos 'panelacos' del '¿Dónde están?', y eso creo que no lo había hecho nadie. Estoy encantado porque el mérito del tiempo es suyo”.

Naturalmente, Bárcenas acabó su participación haciendo lo que mejor domina. Cantó con Verónica Romero el tema “Mi música es tu voz”, que sirviera de emblema de la primera edición de Operación Triunfo. Al despedirse, espetó: “Estoy muy contento porque no he quedado mal del todo. Lo he pasado fenomenal, se me ha pasado muy rápido y tengo muchas ganas de volver”.

LA BROMA INFINITA, NUEVO DISCO DE TABURETE

Taburete presentó su último disco “La broma infinita”, en marzo en Herrera en COPE’. Se trata de un álbum de estudio que refleja la evolución musical de la banda, aunque sin perder su esencia, y en el que colaboran con los leoneses Café Quijano. Según contó Willy Bárcenas, no habían dejado de tocar en cuatro años, por lo que habían decidido dejar 2020 “para grabar el cuarto disco, descansar un poco de los conciertos y volver con fuerza en 2021", pero llegó la pandemia. "La verdad es que parecía que estaba pensado y planificado lo que iba a pasar”, ha dicho Bárcenas.

Taburete piensa volver este 2021 a los escenarios, pero “en teatros, con la gente sentada y con las mascarillas. Por lo menos estamos girando y estamos volviendo a poner todas las ruedas en movimiento”, ha dicho sobre la conciliación entre cultura y situación sanitaria.

Willy Bárcenas explicó que este trabajo refleja su evolución. “Los primeros discos están compuestos cuando yo tenía 19 o 20 años y lo que había en mi vida era fiesta día sí y día también y con este nuevo disco he querido abrirme un poco más. Las canciones están compuestas en una época de mi vida un poco más baja y en la que hablo de cómo me siento. Es un disco más melancólico y más trabajado”, contó.

Por último, Willy Bárcenas recordó que cuando empezaron a tocar no lo hacían “muy bien” porque no eran músicos profesionales y el éxito les vino de golpe, pero ”venía la gente y era un karaoke”. Con 'La broma infinita' le hacen un corte de mangas a todos los que se los tomaron a broma.

