Jesús Calleja desvela cómo fue convivir con Willy Bárcenas en ‘Planeta Calleja’: "Momentos durísimos"

La nueva temporada de ‘Planeta Calleja’ está a punto de estrenarse. Este domingo, Cuatro emitirá el primer episodio de una tanda en la que uno de los famosos que acompañarán a Jesús Calleja será Willy Bárcenas. El cantante de Taburete e hijo del extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, protagonizará uno de los episodios más llamativos del curso. Tal y como ha reconocido el aventurero.





Jesús Calleja desvela cómo fue convivir con Willy Bárcenas en ‘Planeta Calleja’

“Nos hacemos una idea de alguien en función de su apellido, sin parar en profundizar un poco, y luego cuando te los ves delante te llevas una sorpresa. Puede ser para bien o para mal. En este caso, para mí ha sido para bien”, contó Calleja en la presentación de su programa, según se recoge en Ecoteuve.

“Yo tengo instinto para ver quién me la está colando y quién me dice la verdad. Él es de verdad y le ha tocado vivir lo que le ha tocado vivir. El padre en la cárcel y la madre en la cárcel. Y él, que se está intentando ganar la vida con su grupo musical, que tenga que lidiar con todo ese cóctel en su cabeza que te puede estallar...”, ha confesado también el leonés.

Además, Calleja ha querido romper una lanza en favor de Willy Bárcenas. “No creáis que justifica todo el rato. Yo pensaba que vendría a justificarlo todo con una lección aprendida y no. Lo que está mal está mal, lo cuenta, lo dice y él asegura que está aquí para aprender”, anticipa.

Lo cual no quiere decir que la convivencia con Bárcenas haya sido siempre sencilla. “Hay momentos en ese programa durísimos en los que me echo las manos a la cabeza por cosas que cuenta con las que, por supuesto, no comulgo, ni puedo defender”, no ha dudado en asegurar Calleja.





A pesar de todo, él considera que se lleva un amigo a raíz de toda esta experiencia. Calleja tiene claro que Willy Bárcenas “no ha escogido dónde nacer y tiene que adaptarse a la situación”.