Desde que se hiciese público el pasado julio que el torero Enrique Ponce y su mujer, la empresaria cordobesa Paloma Cuevas, ponían fin a su relación tras 25 años juntos, y más tarde se hiciera pública su relación con la joven estudiante de derecho Ana Soria, Ponce ha estado continuamente en el foco mediático.

Cada una de sus apariciones públicas, de las corridas de toros a las que ha asistido o incluso cada una de las publicaciones en las redes sociales han sido analizados con lupa. Los gestos, la vestimentas, sus palabras… todo lo que ha ocurrido durante los últimos meses, han puesto a Ponce en el punto de mira de la prensa, mientras que Cuevas se ha mantenido alejada hasta hace pocos meses.

Ahora, de cara a su primer reencuentro público, el diestro ha tomado una drástica decisión con la intención de apartarse del foco, y que deja a Ana Soria como principal damnificada.





La última decisión de Enrique Ponce ante su inminente reencuentro con Paloma Cuevas y que afecta a Ana Soria





Enrique Ponce ha tomado una decisión importante que tiene que ver con las redes sociales. Desde hace unos días, no hay ni rastro de su cuenta de Instagram. Y no solo eso, esti supone también la desaparición de todas sus declaraciones de amor en el perfil de Ana Soria.

En alguna que otra ocasión, las publicaciones del torero han estado suscitadas por la polémica. El hecho de declarar su amor a la joven almeriense hizo que recibiera muchas críticas al comienzo de su relación. A pesar de que habitualmente compartía únicamente imágenes relacionadas con el trabajo, también le hemos visto gritar su amor a los cuatro vientos a Ana Soria.

Un retiro mediático con el que espera calmar las aguas antes del reencuentro con Paloma Cuevas. Y es que ambos volverán a verse en la Comunión de su hija pequeña Bianca. Son pocos los detalles que conocemos de esta celebración, ya que ambos intentan, en la medida de lo posible, proteger a sus hijas y preservar el acto religioso del aluvión de medios de comunicación.





La cordobesa está encargándose de todos los preparativos y nos ha dejado algunas pistas en redes sociales, como que el vestido de su hija será obra de su diseñadora de referencia, Rosa Clará.





Ana Soria no acudirá a la primera comunión





Ana Soria es la principal perjudicada en esta decisión del diestro. Las muestras de cariño y los mensajes que el diestro le profesaba a diario como: “te quiero más que a mi vida”, “my love”, “amor para siempre” formaban parte de esta imagen que se había forjado en Instagram y que no ha durado ni un año.





Eran pocos los que entendían ese fervor público que consideraban innecesario cuando había dos menores por medio a las que los comentarios de sus amistades podían perjudicar. De hecho, a pesar de llevar casi un año de relación, Ponce no ha querido presentar a Soria ante sus hijas. El torero prefiere ir poco a poco en ese sentido y no quiere precipitarse en ese primer acercamiento, por lo que ha decidido que su chica no acuda a la Primera Comunión de Bianca, una de sus hijas.

De este modo, evitará tensiones y es que para Paloma Cuevas no sería fácil afrontar esta situación en un día tan importante para ella. Aunque está previsto que lo celebren en la finca familiar, los invitados serán muy pocos y, por el momento, en la lista no aparece la joven almeriense.





