Enrique Ponce regresa a las redes sociales con una romántica declaración a Ana Soria: "Por eso te amo"

A pesar de acaparar todas las portadas de la prensa rosa el pasado verano, Enrique Ponce y Ana Soria han pasado a un segundo plano ya que no están de plena actualidad informativa. Durante este tiempo, ambos han proclamado su amor a los cuatro vientos. Y es que no cabe duda de que el torero está locamente enamorado de ella y que, aunque no se expongan públicamente ni paseen su amor como hacían hace unos meses, los dos siguen viviendo en la misma burbuja.

Sin embargo, el diestro valenciano vuelve a las redes sociales tras varios meses de silencio para mostrar que sigue tan enamorado de la joven almeriense como el primer día.

La última declaración de amor de Enrique Ponce

En esta ocasión, el torero ha colgado en su perfil de Instagram una preciosa fotografía con su pareja en la que podemos ver como el diestro abraza a Ana Soria y la mira fijamente a los ojos. Enrique ha compartido estas instantáneas en sus stories y ha añadido una canción 'Por eso te amo' de Río Roma.

Una canción, con la que manda una indirecta a su exmujer, Paloma Cuevas, ya que el fragmento de canción escogido por el diestro dice: “por eso yo te amo, porque eres más de lo que había soñado”.

Ana Soria, orgullosa de esta dedicación, ha compartido la publicación en sus stories para que todos sus seguidores vean el gran amor que siente su pareja por ella y dejar claro que su relación es de verdad. Además, la joven almeriense también ha querido compartir otra imagen en sus historias con la canción de Alejandro Sanz que se llama 'El verano que vivimos'.

Además, durante este fin de semana, la joven estudiante de derecho ha seguido mostrando a sus seguidores sus estilismos y Ponce no ha dudado en responder: “Más bonita aún por dentro!! ❤️❤️"

Lo único que está claro es que, con el paso de los meses, los dos han demostrado estar enamorados y que lo que querían era vivir su amor con libertad.

Paloma Cuevas continúa con su vida

Mientras el diestro vive su historia de amor con Ana Soria, la ex mujer de Ponce, la empresaria cordobesa Paloma Cuevas, continúa con su vida centrada en su familia y en sus nuevos proyectos profesionales.

Cuevas se ha mostrado muy discreta y sin hacer comentarios desde que saliese a la luz su separación del diestro. La cordobesa ha pasado las navidades en República Dominicana con parte de su familia, donde ha disfrutado junto a sus amigos. "¡Fascinantes recuerdos de experiencias maravillosas!��☁️ Cuando conseguimos oler el mar y sentir el cielo, dejando el alma y el espíritu en libertad, llegamos a poder volar...y volar, volar, volar!!!������#recuerdos #volar #alma #espíritu #cielo #experiencias #gratitud #lavidaesbella #��" ha publicado junto a una imagen de estas vaciones.

Centrada en su familia y en su trabajo, Paloma está muy ilusionada. De momento, el único proyecto que ya se sabe es su nuevo trabajo con Rosa Clará, donde realizará una nueva colección de trajes de invitada diseñada por la propia cordobesa

