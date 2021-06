Tres detalles que podrían desvelar si es el día que Pablo puede ganar el bote de 'Pasapalabra'

Desde las cuentas en redes sociales de “Pasapalabra” han prometido una semana muy emocionante, que podría concretarse en alguna novedad importante en referencia al concursante estrella Pablo Díaz. De hecho, han promocionado algo que ocurrirá “muy pronto” junto a imágenes de Díaz a una palabra de acceder al bote -que llega ya a 1.792.000 euros-. Ya lleva doce intentonas fallidas el concursante y los fieles al espacio que presenta Robero Leal se preguntan si en esta ocasión ya irá la vencida.

En la web del programa se especifica textualmente: "¡Pablo, a una palabra del bote! Muy pronto en 'Pasapalabra'. El tinerfeño vuelve a rozar el bote millonario, ¿qué ocurrirá esta vez? Tan solo una palabra separa a Pablo del bote de 'Pasapalabra'. Con 24 aciertos y 53 segundos por delante, el concursante puede hacer historia en el programa si consigue acertar la letra 'x'".

A estas alturas ya -y después de tantos avisos frustrados- los incondicionales del espacio ya reparan en los detalles más aparentemente nimios para conocer si por fin se concretará ese sueño compartido. En esta oportunidad se ha puesto el foco en la camiseta, el corte de pelo y el color del equipo.

Porque la camiseta que Pablo luce en el cebo de Antena 3 es una color beis creada por el artista Vincent Trinidad e inspirada en la serie de videojuegos 'The Legend of Zelda' y el videojuego 'Majora's Mask', y vendida como “la leyenda Ukiyo-e' por su estilo japonés. Por otra parte, al concursante se le ve con el pelo más corto que en el programa del martes, y con la chapa de su nombre naranja, algo que, a diferencia del lunes, este miércoles sí se cumplirá tras haber ganado a su rival el lunes y evitado la temida 'silla azul' también el martes con un empate.

Se da la circunstancia de que el presentador del programa le ha preguntó en el último programa por sus camisetas: “Estás estrenando camisetas nuevas constantemente, ¿no?”. “Sí. Un saludo a Pampling, que me las ha dejado todas. Antes del programa yo ya llevaba un montón de camisetas... Me he quedado, me parece que seis veces, a una del bote, con una camiseta de Pampling. Es casualidad porque llevo otras muchas cosas pero... Me las llevo porque, si me he quedado seis veces, pues a ver si me puedo quedar tres más", ha explicado el violinista, que en total se ha quedado en 12 ocasiones a una palabra del completar las 25 del Rosco.

El nuevo récord internacional que logra Pablo Díaz en 'Pasapalabra': 242 programas

Díaz supera así al histórico concursante salmantino, Jero Hernández, quien ostentaba este título hasta ahora, pero el mérito de Pablo es aún mayor, ya que lo hace de forma ininterrumpida. El violinista lleva desde el 26 de junio de 2020 en 'Pasapalabra', de modo que en tan solo unas semanas celebrará su primer año en el programa; algo insólito en la historia de este exitoso formato.

