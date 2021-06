El error de un participante de 'Pasapalabra' que no gustará en Moncloa: "Me confundí"

En 'Pasapalabra' pasan todo tipo de personajes y rostros conocidos de nuestro país. Estos son los encargados de ayudar (aunque no siempre es así) a los concursantes. Participan de las mismas pruebas y preguntas y acumulan segundos que finalmente serán claves en la obtención o no del título de ganador del programa de ese día al equipo azul o al equipo naranja. Estos famosos, en ocasiones, terminan por eclipsar a los protagonistas de un duelo ya clásico como el de Pablo Díaz y Javier Dávila.

El error que Moncloa no perdonaría a 'Pasapalabra'

Cuidado con la factura del café: el bar de Logroño que ya cobra por este detalle Esta anécdota ya ha adquirido el matiz de viral y tiene una llamativa explicación Redacción DigitalLogroño 04 jun 2021 - 19:38

El participante en cuestión es Roi Méndez, el que fuera uno de los concursantes de la edición de 2017 de 'Operación Triunfo'. El momento que ha protagonizado no ha tenido desperdicio, ya que ha llegado a asegurar que uno de los ministros del actual Gobierno de España estaría dedicándose a menesteres ajenos a su cargo.

Acabo de decir en @PasapalabraA3 qué Pedro Duque representó a España en Eurovisión.

Me confundí con Pedro Marin, que tampoco representó a España en Eurovisión — Roi Méndez (@RoiMendez) June 3, 2021

"Acabo de decir en 'Pasapalabra' que Pedro Duque representó a España en Eurovisión. Me confundí con Pedro Marín, que tampoco representó a España en Eurovisión", ha confesado el cantante que colocó al ministro de Ciencia en la posición de representante eurovisivo. Y es que lo único que tiene que ver Pedro Duque con el festival europeo de la canción es que este trabajó como astronauta, mientras que de Blas Cantó (último representante de nuestro país), tan solo se recuerda una gran Luna sobre el escenario.





Las estrategias, las otras protagonistas de 'Pasapalabra'

Resulta evidente que Pablo Díaz y Javier Dávila son los grandes protagonistas del concurso. Pero no es menos cierto que las estrategias de ambos concursantes han acaparado buena parte de la atención del público. En el caso de Pablo, utilizó su habitual estrategia de hacer una primera vuelta con pocos aciertos para pensar y dar las respuestas correctas en la segunda, de tal manera que siempre regala jugadas sorprendentes a los espectadores. Normalmente, el concursante puede llegar hasta acertar diez palabras seguidas en la segunda ronda, lo que el público le recompensa con una ovación.

Aunque es una estrategia que lleva utilizando desde sus comienzos, siempre ha sido muy criticado por ello. Muchos usuarios se han pronunciado por ello y no han dudado en arremeter contra el concursante. Los tuiteros acusaron a Pablo de hacerlo a propósito con la única intención de obtener más protagonismo y recibir aplausos por parte del público. Esto se debe a que muchos le acusan de "egocéntrico" y de tenérselo muy creído por ser el participante más longevo del concurso.





"Como siempre... Todas de tirón, para llegar a su ansiado aplauso... Me le puedo imaginar en el colegio, clarito, clarito su comportamiento... Insufrible, egocéntrico, narcisista, prepotente, altanero, pedante", se ha llegado a decir. "Caretas fuera, Pablo es un muy mal compañero dejando pasar palabras fáciles para lucirse en la segunda vuelta y sacar esa sonrisa falsa que le caracteriza. No puedo con él, y me sorprende que tenga tantos seguidores...", decía otro. "Su cara lo dice todo, se acaba de mear encima... Que le traigan un espejo para que pueda besarse a él mismo...", agregaban.