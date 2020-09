Antonio David Flores podría ser embargado por no pagar sus deudas a Rocío Carrasco

Tal y como adelantó Paloma García-Pelayo en'El Programa de Ana Rosa', Antonio David Flores había instado por un juez para pagar 80.000 euros a Rocío Carrasco por todas las dietas que no pagó en el pasado. Además, se comunicó que el colaborador debía hacer el pago en un plazo de cinco días.

"Ese dinero deviene de un juicio que tiene pendiente sobre insolvencia punible, que a su vez viene del imago de pensión alimenticia a su ex mujer, Rocío Carrasco", explicó García-Pelayo. "Sobre insolvencia punible, después de dos recursos inadmitidos, tiene que poner esa cantidad. Y le insta el juez a hacerlo en cinco días", continuó diciendo.

"Hasta el día de hoy, Antonio no habría puesto la cantidad y tiene un requerimiento de cumplimiento obligado de ponerla", agregó. En el caso de no hacerlo, el ex guardia civil "debe informar con un listado de bienes o en su defecto de los ingresos posibles para decretar el embargo pertinente de los 80.000 euros". Asimismo, la periodista aclaró que la situación de Antonio David es muy diferente ahora: "Tiene una actividad profesional, reconocida y pública; sus números son otros".

Es por esto por lo que Pepe Real ha decidido contar a Antonio David su versión de los hechos: "Rocío Carrasco busca el titular", opinó. Además, ha dicho que Carrasco solo buscaba que la prensa informara de que su ex marido le debía 80.000 euros.

"Antonio David ha pedido un aplazamiento de cinco días para hacer una reasignación de bienes a ser embargados", afirmó el periodista. No obstante, según reveló el implicado, el aplazamiento también se debe a que Carrasco tampoco cumplió con sus obligaciones en su momento. "Rocío Carrasco nunca ha pagado las costas de los procesos que ha ido perdiendo, por lo que están haciendo un cálculo y después descontarlo de los 80.000 euros", añadió.

El abogado de Antonio David se pronuncia

El problema de Antonio David Flores ha regresado a la mesa de debate de 'El Programa de Ana Rosa', por lo que el espacio de Telecinco ha contactado con Iván Hernández, abogado del colaborador.

"Ha formulado muchas demandas contra el honor, antes de su denuncia de violencia de género, perdió esta y las demandas contra Olga también las ha perdido, pero al final es un tema de litigar y sigue la campaña de acoso contra Antonio David", sentenció el jurista.