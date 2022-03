Roncar: cómo dejar de hacerlo a través de sencillos remedios caseros

Muchas personas creen que el ronquido es habitual en el hombre, pero esto no es así. Son muchos los factores que pueden causar el ronquido y esto afecta tanto al homobre como a la mujer. En definita ese molesto ruido mientras dormimos puede hacer que la persona que tenemos a nuestro lado pueda dormir.

El ronquido se produce cuando el aire fluye en los últimos tejidos relajados de la garganta, provocando que los tejidos vibren al respirar, crean sonidos roncos o fuertes. Al respirar, las paredes de la garganta comienzan a vibrar, generalmente cuando respiras, pero también, en menor medida, al exhalar. Estas vibraciones conducen al característico sonido del ronquido. Algunas personas solo roncan en días que se sienten muy cansados o bien que han consumido algo de alcohol.

Aquí van algunos remedios caseros para evitar o aminar el ruido de nuestro ronquido. Es lo que pretendemos con las maneras que tenemos para combatir el ronquido:





CUIDA TU PESO





Este sería la primera causa de la apnea y el ronquido. En la mayoría de personas el peso corporal está por encima de lo normal. El mecanismo íntimo del ronquido se debe, habitualmente, a las turbulencias del aire inspirado, sobre todo cuando hay estrechamientos en la vía aérea superior, al aumentar su velocidad, y a la flacidez de los tejidos blandos de la vía aérea superior. Por tanto, no sólo puede producir ronquido un paladar blando y grueso sino también un paladar largo y delgado.













EVITA ALCOHOL Y TABACO

Si nos fijamos en el tabaco, no solo daña casi todos los órganos del cuerpo. Y es que fumar causa cánceres de pulmón de esófago, de laringe, boca, garganta, riñón, vejiga, hígado, páncreas, estómago, cérvix o cuello uterino, colon y recto, así como también leucemia mieloide aguda. Como ves a qué no afecta el tabaco. Muchas personas creen que solo afecta al aparato respiratorio tanto inferios como superior, y esto no es así. Centrados en el problema del ronquido, el tabaco reseca nuestra garganta y esto provoca que ronquemos mientras dormimos.









Con el alcohol pasa algo muy parecido centrado en nuestra garganta, ya que aumenta la irritación de la misma en lugar de suavizarse.





TOMA MEDICACIÓN SI ERES ALÉRGICO





Es importante destacar que la alergia no suele ser la causa principal del ronquido, pero sí hay estudios que demuestran que las personas que padecen rinitis alérgica son más propensas a sufrir trastornos del sueño. Por lo tanto si padeces de alergia toma tu medicación y así evitarás congestión nasal que finalmente provocará el ronquido.





UTILIZA HUMIFICADOR





Como estamos viendo el ronquido viene producido por sequedad en nuestras vías respiratorias por lo que humificar la habitación siempre nos vendrá bien, siempre que la humedad sea la correcta para evitar que nariz y garganta se sequen y empiecen a sonar. La manera más rápida y barata de lograrlo es colocando un purificador de aire en la mesilla de noche para que humedezca el ambiente y favorezca el descanso de quienes ronca y, también, de quienes lo sufren.













POSTURA PARA DORMIR





Si eres de los que suelen dormir boca arriba debes saber que así es más fácil que las vías respiratorias se estrechen o queden bloqueadas, por la lengua que cae hacia atrás, obstruyendo el flujo del aire. Por lo tanto busca una postura cómoda, hacia la derecha o hacia la izquierda, y evitarás ese ruido que impide que pueda dormir la persona que tienes a tu lado o en la habitación contigua.













